شعرك هيرجع زي الحرير بدون كوافير فقط جربي هذه الطريقة السهلة لكوي الشعر وفرده في المنزل

كيف اكوي شعري بطريقة صحيحة، تختلف طرق كوي الشعر حسب نوع المكواة المستخدمة، حيث توجد مكواة سيراميك ومكواة حرارية، وكل نوع يختلف من حيث درجة حرارة القوي والسرعة وطريقة الاستخدام، كما أن الفتيات تعتمد على مكواة الشعر لفرده والتخلص من التجاعيد والخشونة، فهي سريعة وتساعد في تنعيم الشعر وجعله أكثر جاذبية، ولكن هناك كثير من الفتيات لا يعرفن كيفية استخدام مكواة الشعر بطريقة صحيحة، لتجنب حرق بصيلة الشعر وتساقطه، فهناك عدة خطوات لابد أن تتبعها كل الفتيات قبل البدء في الكوي، وخلال مقالنا هذا سوف نوضح الطرق الصحيحة لكوي وفرد الشعر.

ماذا يوضع على الشعر قبل الكوي

تعاني بعض الفتيات من عدم استقامة الشعر وخشونته وصعوبة تسريحه، ويلجأن إلى بعض الأدوات التى تساعد على فرد الشعر بسهولة وجعله مستقيم وناعم، وتحتوى المكواة على سطح مستقيم يساعد على فرد الشعر بسهولة مع درجة الحرارة التى تختلف حسب درجة خشونة الشعر، ولكن هناك بعض الخطوات التى لابد من إتباعها قبل البدء في كوي الشعر لتسهيل عملية الكوي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي.

قبل كي الشعر لابد من غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ثم تجفيفه من الماء. وضع مثبت الشعر لحماية الشعر من حرارة المكواة وتجنب جفاف الشعر أو تقصفه وتساقطه. لابد من تجنب كوي الشعر من بداية فروة الرأس، وترك مسافة مناسبة بين المكواة وفروة الرأس.

طريقة كي الشعر بمكواة الشعر

كما ذكرنا أن هناك أنواع مختلفة من مكواة الشعر التى تستخدمها الفتيات لفرد الشعر وتنعيمه، ولكن هناك طرق محددة لابد من إتباعها عند الكوي للحفاظ على الشعر من الحرق، لذلك تابعوا السطور التالية للتعرف على طريقة كي الشعر الصحيحة.