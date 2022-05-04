طريقة عمل اللحم بالمشمش واللوز والتوابل لأحلى طعم لأسرتك

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هل جربت من قبل عمل اللحم بالمشمش والتوابل والمكسرات، إذا عليكي بتجربة هذه الطريقة للحصول على أحلى طعم وابهار اسرتك بالطرق الجديدة والحصول على وصفات مختلفة من خلال موقع ثقفني، هيا بنا نتعرف على طريقة عمل اللحم بالمشمش. مكونات اللحم المشمش: 1 كيلو فيليه اللحم.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة توابل اللحم المشكل.

1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة.

10 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة شطة حارة.

1 ملعقة صغيرة من الزغفران.

ربع كوب خل أبيض.

3 حبات كبيرة الحجم بصل مفروم فرم ناعماً.

3 أكواب ماء.

1 كوب حبات مشمش المجففة.

ربع كوب حبات اللوز المقشرة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع مكعبات اللحمة بالتوابل المشكلة، والملح، والشطة ووضع الزعفران ونقلبهم جيداً حتي تستوي وتخلط النكهات مع بعضها ووضعها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة لتتشرب مكعبات اللحم النكهات. تقليب المكعبات اللحم في الوعاء على نار عالية بالزيت النباتي ووضع البصل، والماء، والخل نقوم وضع حتي يغلي لمدة 40 دقيقة حتي تستوي مكعبات اللحم. نقوم بسلق المشمش المجفف في الوعاء مع كوب ماء ونص مع مرقة اللحم لمدة 5 دقائق ووضع المشمش ووضعه في وعاء اللحم. نترك المشمش يغلي مع اللحم لمدة 5 دقائق ونقوم برفعه من على النار نقوم بإحضار أطباق التقديم ووضع المشمش وتخزينه بحبات اللوز ونقدمه ساخن. مكونات ستيك اللحم بالصوص البني: نص كيلو شرائح الستيك.

ربع كوب قرشلة المطحونة.

1بيضة كبيرة.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بوردة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي.

بصلة مفرومة فرم ناعماً.

نص ملعقة صغيرة زعتر المجفف.

1 ملعقة كبيرة مطحون.

1 كوب مرقة لحم دافئ.

ربع ملعقة صغيرة توابل مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون.

3 ملاعق صغيرة صويا صوص. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وخلط البيض مع القرشلة المطحونة، الملح، الفلفل الأسود ونقوم بوضع شرائح الستيك بخليط القرشلة والبيض ونقلبها في مقلاة ووضعها على النار حتي تغلي. نغطي شرائح الستيك بخليط القرشلة والبيض وإحضار مقلاة ووضع فيها الزيت النباتي ووضعها على النار مع التقليب المستمر حتي يغير لونها للأحمر. نقوم بإحضار المقلاة ووضع البصل والزيت وتشويحه على النار حتي يلين ونقوم بوضع الدقيق وتحريك حتي يتحمص ونقوم بوضع مرقة اللحم فوقها ونقلب جيداً حتي تصبح صلصة ناعمة ولا يوجد بها تكتلات. نقوم بوضع الزعتر، والتوابل المشكلة، والفلفل الأبيض، على الخليط وتقليبه حتي يغلي ويسخن قوام الصلصة ونقوم برفع المقلاة من على النار ووضع صوص الصويا ونقلب المكونات حتي يختلط جميعهم مع بعض. إحضار أطباق التقديم ووضع شرائح الستيك ووضع عليها صلصة فوقها ونقدمه ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحم بالمشمش واللوز والتوابل لأحلى طعم لأسرتك - ثقفني

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