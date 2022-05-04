ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

تعتبر الكفتة من الأطعمة الشهية جدًا التي يحبها الأطفال والكبار فهي تتميز بالنكهة والرائحة المميزة علاوة على احتوائها على كم هائل من البروتين والفسفور والسعرات الحرارية المشبعة وهناك الكثير من ربات المنازل بارعات في عمل الكفتة مثل المطاعم حيث هناك سر عجيب يساعد في جعل الكفتة متماسكة وغير مفككة وهو سر الكثير من المطاعم وسوف نشرح خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة بأسهل المقادير وأقل المكونات بدون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج حيث هذه الطريقة من ضمن الطرق المضمونة والصحية والموفرة في نفس الوقت والتي تجعل الكفتة لا تقل في الحجم.

طريقة عمل الكفتة المتماسكة بملعقة سحرية

توجد العديد من الطرق التي تساعد في جعل الكفتة متماسكة وغير هشة وسوف نتناول خلال تلك السطور مكون غريب وعجيب يساعد في الحصول على ألذ وأشهى كفتة

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب من الزيت.

ربطة من الشبت.

ربطة من البقدونس.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الشطة.

نصف ملعقة من الببريكا.

طريقة التحضير

نقوم بفرم اللحمة جيدًا ونقوم بإضافة ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم حيث يعتبر هو السر المسئول عن جعل الكفتة متماسكة ويمكن استبدال بيكربونات الصوديوم بالنشا.