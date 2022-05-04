نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها في المقال التالي
تعتبر الكفتة من الأطعمة الشهية جدًا التي يحبها الأطفال والكبار فهي تتميز بالنكهة والرائحة المميزة علاوة على احتوائها على كم هائل من البروتين والفسفور والسعرات الحرارية المشبعة وهناك الكثير من ربات المنازل بارعات في عمل الكفتة مثل المطاعم حيث هناك سر عجيب يساعد في جعل الكفتة متماسكة وغير مفككة وهو سر الكثير من المطاعم وسوف نشرح خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة بأسهل المقادير وأقل المكونات بدون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج حيث هذه الطريقة من ضمن الطرق المضمونة والصحية والموفرة في نفس الوقت والتي تجعل الكفتة لا تقل في الحجم.
طريقة عمل الكفتة المتماسكة بملعقة سحرية
توجد العديد من الطرق التي تساعد في جعل الكفتة متماسكة وغير هشة وسوف نتناول خلال تلك السطور مكون غريب وعجيب يساعد في الحصول على ألذ وأشهى كفتة
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- نصف كوب من الزيت.
- ربطة من الشبت.
- ربطة من البقدونس.
- بصلة مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الشطة.
- نصف ملعقة من الببريكا.
طريقة التحضير
نقوم بفرم اللحمة جيدًا ونقوم بإضافة ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم حيث يعتبر هو السر المسئول عن جعل الكفتة متماسكة ويمكن استبدال بيكربونات الصوديوم بالنشا.
- نقوم بتقطيع الخضرة مثل الشبت والبقدونس إلى أجزاء صغيرة.
- نقوم بإضافة التوابل إلى اللحمة.
- ونقوم بإضافة البصل المبشور والخضرة إلى اللحمة مع التقليب.
- نقوم بعجن المكونات مع بعضها البعض بواسطة الأيد لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى يصبح الخليط متماسك ككتلة واحدة.
- يمكن إضافة جزء من الطرب ويعتبر هذا المكون اختياري حيث يساعد الطرب في جعل الكفتة طرية ويعطي مذاق مميز للكفتة.
- نقوم بتصبيع أو تكوير الكفتة حسب الرغبة.
- نقوم بوضع الكفتة على السيخ للشوي ويمكن تحميرها عن طريق وضع زيت غزير في طاسة واستقبالها على مناديل.
- ويمكن عمل التسبيكة الخاصة بها حسب الرغبة.
وبهذه الطريقة نحصل على كفتة متماسكة مثل كفتة المطاعم وبطريقة مضمونة وموفرة بدلًا من شرائها من الخارج.
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