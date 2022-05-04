اصنعي بنفسك كريم النشا والخل الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة المضمون

يعد كريم النشا والخل من الكريمات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والحصول على بشرة شبابية بدون أي أضرار، كما يبحث الكثير من الفتيات والأمهات على طرق طبيعية للحصول على بشرة خالية من العيوب دون استخدام أي مواد كيميائية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضيره في المنزل، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والخل ومكونات آخرى ويعرف عن الخل بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الدهون الزائدة في الوجه وإعطاءه الحيوية واللمعان ،وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم النشا والخل السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه.

مكونات عمل كريم النشا والخل

يتكون كريم النشا والخل من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من معجون الأسنان.

ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم النشا والخل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الخل مع النشا بشكل جيد حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر ونصف ملعقة من معجون الأسنان على الخليط مع التقليب حتى تتجانس المكونات ونحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء حتى نتخلص من أي شوائب، بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على البشرة ونتركه عليها لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تمتصه البشرة ويجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد ونتخلص من أي كريم على البشرة وسوف نلاحظ نتائج مبهرة. فهذا الكريم السحري يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والحصول على بشرة لامعة وجذابة وشبابية.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-