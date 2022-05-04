طريقة عمل البطاطس الصينية، تعد البطاطس الصينية من أسهل وأبسط الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، حيث أن البطاطس الصينية تكون مفضلة لدي الكثير من النساء والكثير من الرجال والأطفال، ويوجد نساء تحب أن تصنع البطاطس في الطاجن، ويوجد أشخاص تحب أن تصنع البطاطس في الصينية، ويمكن من خلال هذه الطريقة عمل أجمل صينية بطاطس ممكن تابع معنا حتى النهاية.

أسهل طريقة لعمل البطاطس الصينية

سوف نقدم في هذه المقالة أسهل طريقة لعمل البطاطس في الصينية، وهي التي يعشقها العديد من الأشخاص، وقد يتم توضيح في هذه الفقرة المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

نصف كيلو من ثمرات الطماطم. ربع كوب من الماء. نصف كيلو من ثمرات البطاطس المتقطعة إلى شرائح . ثمرتين من البصل المتقطع إلى قطع صغيرة. معلقتين من الثوم المفروم. معلقة واحدة من الفلفل الأسود المطحون. معلقة واحدة من الكمون المطحون. مكعبين من مرقة الدجاج. معلقتين من الملح. معلقة واحدة من الخل الأبيض السائل.

طريقة تحضير عمل صنية البطاطس



نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة نصف كيلو من الطماطم.

نقوم بوضع ربع كوب من الماء.

يتم خلط الطماطم جيداً حتى تصبح الطماطم سائلة.

نقوم بتحضير صينية الفرن.

يتم وضع خليط الطماطم في الصينية.

نقوم بإضافة معلقتين من الثوم المفروم.

نقوم بإضافة ثمرتين من البصل المتقطع إلى قطع صغيرة.

نقوم بإضافة معلقة واحدة من الفلفل الأسود المطحون.

نقوم بوضع معلقة واحدة من الكمون المطحون.

نقوم بإضافة مكعبين من مرقة الدجاج في الصينية على الخليط.

يتم إضافة معلقتين من الملح.

يتم وضع معلقة واحدة من الخل الأبيض السائل.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم إضافة نصف كيلو من ثمرات البطاطس المتقطعة إلى شرائح في الصينية ونقوم بتغطية البطاطس بخليط الطماطم.

يتم وضع الصينية على البوتاجاز على النار أو يمكن إضافة الصينية في الفرن.

نترك الصينية على النار حتى يتم نضج البطاطس جيداً ويصبح طعمها لذيذ.

يتم تحضير أطباق التقديم ويتم وضع البطاطس في أطباق التقديم وتقدم بشكل جميل.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل البطاطس الصينية، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل البطاطس الصينية، ووضحنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكونات الوصفة وطريقة التحضير، وعرفنا أن يوجد أشخاص تحب أن تصنع البطاطس في الطاجن أو في الصينية.