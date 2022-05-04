ربع قرص أسبرين يوميا يحمي النساء من مرض خطير

انتشر استخدام الأسبرين منذ أكثر من ثمانين عاما ويصنف الأسبرين ضمن مجموعة الأدوية المضادة للالتهاب ويستخدم الأسبرين كخافض للحرارة ولتخفيف الألم والالتهابات والحمي ونوضح هنا بعض الاستخدامات الأخرى للأسبرين غير العلاج ونوضح أيضا نتائج أحدث الأبحاث التي أجريت علي الأسبرين ونبين الحالات التي لا يمكنها تناول الأسبرين ونكرر دائما وأبدا أنه لا يجب علي المرء أن يستعمل أو يأخذ دواء من تلقاء نفسه بل يجب عليه مراجعة الطبيب المختص أو المتابع لحالاته في حالة ما كان الفرد مصاب بمرض معين .

حالات ينصح فيها بتناول الأسبرين

يوصف الأسبرين للمرضي بعد الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لأن الأسبرين في هذه الحالة يعمل علي تخفيف الدم ويقلل من تجلطه وبالتالي فهو يقلل من فرص تكرار الإصابة .

حالات مرضية تنصح بالابتعاد عن تناول الأسبرين

ينصح أصحاب الأمراض الأتية بعدم تناول أقراص الأسبرين وهم

مرضي قرحة المعدة .

من يعانون من سيولة الدم .

من يعانون من مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلي .

من يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي .

وينصح أيضا الأصحاء من المسنين فوق سن السبعين بعدم تناول الأسبرين لأنه يزيد من خطر حدوث نزيف داخلي قد يؤدي في النهاية إلي الموت .

استخدامات جمالية لأقراص الأسبرين

لا يقتصر استعمال الأسبرين كعلاج فقد ولكن هناك الكثير من الاستخدامات الجمالية التي يجهلها معظم الناس والتي نحاول أن نوضحها هنا وهي

تخفيف التورم الناتج عن لدغات البعوض .

يخفف من البقع الداكنة المنتشرة في البشرة .

يمكن استخدامه كمقشر للبشرة .

تنعيم القدم عن طريق التخلص من الجلد الميت .

الحصول علي شعر صحي وخالي من القشرة أيضا عن طريق إضافة الأسبرين للشامبو .

التقليل من حب الشباب المنتشر في الوجه .

يمكن إضافته للماء الموضوع فيه بعض الزهور لإطالة عمر الزهور .

الأسبرين يحمي من مرض نسائي خطير

أثبتت الأبحاث والدراسات التي أجرها بعض الباحثون داخل جامعة هارفارد الأمريكية أن النساء اللاتي يتناولن ربع قرص من الأسبرين يوميا وبانتظام أقل احتمالا للإصابة بمرض سرطان المبيض بنسبة تصل إلي 25% من غيرهن من النساء التي لا يستعملن الأسبرين يوميا .