طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية اللذيذة بقوام قابل للدهن بأربع مكونات فقط

الجبنة المطبوخة الكريمية ، تعد من أنواع الجبن اللذيذة والمفضلة لدي الكثيرين كما يمكن استخدامها في إعداد العديد من الوصفات المميزة والمعجنات اللذيذة كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية.

مكونات الجبنة المطبوخة الكريمية

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة المميزة واللذيذة ومكوناتها كالتالي:

مقدار لترين من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين من الزبدة أو أربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية وطريقة تحضيرها كالتالي: