طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية اللذيذة بقوام قابل للدهن بأربع مكونات فقط

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الجبنة المطبوخة الكريمية ، تعد من أنواع الجبن اللذيذة والمفضلة لدي الكثيرين كما يمكن استخدامها في إعداد العديد من الوصفات المميزة والمعجنات اللذيذة كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية.
مكونات الجبنة المطبوخة الكريمية
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة المميزة واللذيذة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار لترين من الحليب كامل الدسم.
- ملعقتين من الزبدة أو أربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.
- خمس ملاعق من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة المطبوخة الكريمية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع فيها جميع كمية الحليب ونضعها على النار حتي يبدأ الحليب في الفوران.
- وبعدما يبدأ الحليب في الفوران نضيف إليه الخمس ملاعق من عصير الليمون، ثم نقوم بتهدئة النار.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقليب الحليب حتى ينفصل الجبن عن الماء ونغلق النار بعد ذلك.
- ثم نقوم بتصفية الجبن بواسطة شاش نظيف.
- بعد ذلك نقوم بخلط الجبن في الكبة مع أربع ملاعق من الزيت ونصف ملعقة من الملح وملعقة من الماء الذي انفصل عن الجبن وقمنا بتصفيته.
- ونستمر في الخلط بواسطة الكبة لمدة ثلاث دقائق حتي يصبح قوام الجبنة كريمي خفيف.
- ثم تكون الجبنة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد هذا النوع من الجبن واستخدامه في إعداد العديد من الوصفات اللذيذة والشهية مثل البيتزا أو الفطائر أو المكرونة البشاميل.
- ويمكن كذلك تناول الجبنة كما هو ونقوم بحشوه في الساندوتشات.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها وتناولها مع الجبنة مثل الكاتشب الحار أو صوص الشيدر.
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