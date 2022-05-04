نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دللي بشرتك.. ماسك التبييض الفوري 4 درجات وانسي الاسمرار وبقع الشمس للوجه واليدين ستذهلك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نمر دائمًا بمواقف كثيرة نحتاج فيها إلى وصفات وماسكات تعيد للبشرة النضارة ونرغب دائمًا في ماسك التبييض الفوري ليمنحنا بياض ونضارة فورية، ومن خلال هذا المقال سنعرض بعض من أنواع الماسكات التي تعطينا نتيجة بياض فورية فور استخدامها، كما إنها أنواع ماسكات بمواد طبيعية سريعة التحضير اصنعيها في المنزل في وقت قصير وتمتعي بالنتيجة الفورية.

ماسك التبييض الفوري

إذا كنتِ ترغبين في نتيجة تبييض بشرتك بصورة فورية وسريعة، فلا بد من متابعة ما يتم ذكره في المقال كاملًا.

ماسك الموز مع عسل النحل الطبيعي

الموز مليء بالعناصر المفيدة للغاية للبشرة، وعند إضافة عسل النحل إليه يزيد قيمته في منح بشرة صافية وبيضاء، ويمكنك تطبيق الماسك كالآتي:

المكونات

عدد ١ ثمرة من الموز ناضجة جدًا.

وعدد ٢ ملعقة كبيرة ممتلئة من عسل النحل.

عدد ١ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أحضري وعاء من البلاستيك وقومي بهرس ثمرة الموز جيدًا.

ضيفي ملعقتين العسل مع ملعقة الليمون، ثم قلبيه مع الموز حتى يختلطوا ببعض.

ضعي الماسك المحضر على وجهك لمدة عشر دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء.

كرري استخدام الماسك مرتين أسبوعيًا.

ماسك عصير البرتقال مع الشوفان والحليب

يتميز عصير البرتقال بمنح البشرة فيتامين سي الذي يفتح ويوحد لون البشرة، كما أن الحليب والشوفان يعطوا نضارة وترطيب للوجه، ويتم تطبيق الماسك كالآتي:

المكونات

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج.

ومقدار ١ ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

مقدار ١ ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير

أحضري وعاء من البلاستيك نظيف وضعي فيه مقدار الحليب البودر، ودقيق الشوفان واخلطيهم ببعض جيدًا.

نضع عصير البرتقال وملعقة الليمون إلى الخليط السابق، ثم نستمر بالتقليب حتى تمتزج جميع المكونات بعضها ببعض تمامًا.

ضعي الماسك على الوجه حتى يجف ثم اغسلي وجهك بالماء حتى يصبح نظيف.

وفي نهاية مقال ماسك التبييض الفوري قمنا بكتابة بعض من أنواع الماسكات التي تمنح بشرتك بياض ونضارة فورية بطرق طبيعية تمامًا، لابد من تطبيق تلك الماسكات السابق ذكرها حتى تحصلي على بشرة بيضاء وصافية.