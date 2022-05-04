نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 أعشاب مفيدة في الحفاظ على صحة عينيك وقوة نظرك لا تستغني عنها أبدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العين من ضمن أعضاء الجسم الهامة والأكثر حساسية، كما أنها تواجه الكثير من المشاكل، حيث يتم بداية الأمر بوجود الأعراض الخفيفة على سبيل المثال، تهيج خفيف واحمرارًا، إلى أن يتم وصولها للأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث فقد كلي للرؤية، لذلك في السطور التالية سوف نقدم 8 أعشاب هامة من أجل المحافظة على صحة العين وقوة النظر.

الأعشاب المهمة للمحافظة على صحة العينين وقوة النظر

هناك العديد من الأعشاب التي لها دورًا في المحافظة على صحة العينين ومن ضمن تلك الأعشاب كالتالي:

الحرشف البري

بالرغم من أن الحرشف البري مكونه الرئيسي النشط وهو سيليمارين الذي يعرف بتفاعله لدعم الكبد، فقد تبين أيضًا:

أنه هام للعيون، كما أن الكبد هو الجهاز الأساسي الذي يعد مرآة للعيون.

حيث يتم تخزين الفيتامينات التي تكون قابلة إلى الذوبان و الجلوتاثيون في الكبد وتعتبر المسؤولة عن المساهمة في إصلاح تلف العينين.

عشبة جنكة بايلوبا

تستعمل تلك العشبة لعدة قرون في معالجة مشكلات العيون والجهاز المركزي العصبي، حيث تبين أنها الموسي المخي لدى الأوعية الوعائية الدموية التي تعمل على تعزيز الدورة الدموية وترفع من تدفق الدم بالجزء الخلفي من العين.

حيث أن العديد من الدراسات أثبتت تواجد فوائد تلك العشبة ضد العديد من اضطرابات الأوعية الدموية ومنها الجلوكوما.

الشمر

عندما يكون الشخص لديه العيون الملتهبة أو الدامعة، فإن الشمر هام للغاية في ذلك الأمر، حيث من الممكن أن يستعمل الشمر الخام أو شاي الشمر المستعمل كأنه غسول للعيون، أن يساهم في ظروف أكثر خطورة على سبيل المثال، الجلوكوما و إعتام عدسة العين.

الزعفران

صار الزعفران شهيرًا من بين التوابل الخاصة بالطهي بأنه يساهم في تحسين النظر والبصر، ومن ضمنها تحسين النتائج الخاصة بالعتامة.

العنبية

ذكر الطيارين البريطانيين أنه خلال الحرب العالمية الثانية بأنهم كانوا يتناولون العنبية، مما ساهم ذلك في تحسين الرؤية الليلية، حيث أن نبات العنبية هامًا عند تواجد دوران الأوعية الدقيقة الذي يعني تدفق الدم في الأوعية الدموية الصغيرة في كل أنحاء الجسم، حيث أن تلك النبتة تكون لها فائدة في الكثير من اضطرابات العين من ضمنها، اعتلال الشبكية والتنكس البقعي وأيضًا تقليل التهابات شبكية العين.

الشاي الأخضر

أن الدوائر السوداء والانتفاخات حول منطقة العين، من الممكن أن تكون من الظواهر المحرجة، بل عند إضافة أكياس من الشاي الأخضر على العين قد تكون من الأمور الفعالة لتقليل التورم والسوائل المتواجدة حول منطقة العينين.

الكركم

تكون عشبة الكركم قادرة على تعزيز صحة العين من خلال تقليل أكسدة عدسة العينين حسب العديد من البحوث، فإن أكسدة العدسة تعد من الأسباب الأساسية للكثير من اضطرابات العين، كما يتضمن الكركم على مادة الكركمين الذي يعرف بالخصائص المضادة للالتهاب.

مستخلص بذور العنب