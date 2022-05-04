نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى كرياتين طبيعي.. طريقة سهلة لتنعيم الشعر كالحرير هبيقى مفرود وصحي بدون كيماويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو مصدر الجمال الأساسي للمرأة وتظل تبحث الكثير من النساء عن طريقة سهلة لتنعيم الشعر كالحرير، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لك أكثر من طريقة تجعل شعرك ناعم نعومة الحرير دون اللجوء إلى مراكز التصفيف أو منتجات فرد الشعر الضارة والهالكة للشعر، وسوف تتمتعين بنعومة شعر فائقة بطرق طبيعية وصحية للغاية.

طريقة سهلة لتنعيم الشعر كالحرير

لا شك في أن الكثير من النساء يحلمون بشعر ناعم ولامع كالحرير، ويرغبون بامتلاك شعر مميز بمظهره الصحي بطريقة سهلة دون عناء الذهاب للأماكن المخصصة لذلك ودون تكلفة باهظة.

طريقة تنعيم الشعر باستخدام أوراق الكاري

يمكن الحصول على نعومه مميزة من خلال استخدام أوراق الكاري مع بعض من زيت جوز الهند لزيادة تنعيم الشعر، وتطبق الطريقة كالآتي:

المكونات:

مقدار 3 معالق كبار من زيت جوز الهند.

القليل من أوراق الكاري.

طريقة التحضير:

أولا ضعي في إناء كلًا من أوراق الكاري مع زيت جوز الهند، ثم ضعيهم على النار لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك اتركي الخليط منقوع لمدة يوم كامل مع تغطيته.

ثم استخدميه على شعرك مع تدليك فروة الشعر جيدًا بالخليط حتى يتغلغل كافة البصيلات والجذور.

بعد ذلك استخدمي فوطة دافئة وغطي بها شعرك.

ثم اتركيه لمدة ربع ساعة على الشعر.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء جيدًا.

طريقة تنعيم الشعر باستخدام خل التفاح والجيلاتين

يساعد خل التفاح والجيلاتين على تغطية البصيلات بطبقة تزيد من نعومتها، ويمكن تطبيق هذه الوصفة كالآتي:

المكونات:

مقدار 1 ملعقة ونصف كبيرة من الجيلاتين.

ومقدار كوب كبير الحجم من الماء الدافئ.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

حوالي 8 نقاط من زيت عطري برائحة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

قومي بإضافة مقدار الجيلاتين إلى كوب الماء الدافئ، واتركيه حتى يتماسك قوامه تمامًا.

بعد ذلك اضيفي ملعقة خل التفاح مع الزيت العطري.

ثم ضعيه على الشعر لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك اغسلي الشعر بعدها. جيداً

في نهاية مقال طريقة سهلة لتنعيم الشعر كالحرير قمنا بعرض طريقتان سهلة تمنحك شعر ناعم ولامع كالحرير تمامًا، وتتميز بسهولتها في طريقة تطبيقها كما هي موضحة سابقًا في المقال، عليكي بتجربتها لتتمتعي بشعر ناعم وصحي ولامع.