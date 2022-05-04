اصنعي بنفسك كريم بذور الكتان والقرنفل الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم بذور الكتان والقرنفل من أفضل الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، بسبب احتوائه على مكونات طبيعية مفيدة في تغذية البشرة وجعلها حيوية ونضرة، كما يعمل هذا الكريم الطبيعي الرائع على توحيد لون البشرة بسبب قدرته العالية على تجديد الخلايا الميتة التي تجعل البشرة مرهقة وسمراء، كذلك يساعد في إخراج الدهون المتراكمة داخل مسام البشرة ويعمل على إغلاقها، كما يمنع ظهور البثور السوداء وحبوب الشباب في البشرة التي تشوه المظهر الجمالي للوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والقرنفل الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات عمل كريم بذور الكتان والقرنفل

هذا الكريم الرائع يحتوي على مكونات طبيعية بسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة قرنفل.

ملعقة كبيرة بذور كتان.

كوب من الماء كبير.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة زيت لوز مر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم بذور الكتان والقرنفل الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيًا بخطوات بسيطة وسريعة في المنزل وهى كما يأتي:-

نقوم إحضار وعاء، ثم نضع به بذور الكتان، والقرنفل، والماء ونقلبهم مع بعض بشكل جيد. نضع الوعاء على نار تكون هادئه ونتركه حتى يغلي، ثم نقوم بتقليب المكونات برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بتصفيته جيدًا حتى نحصل على مزيج ثقيل القوام. نأخذ الخليط، ثم نضيف إليه النشا، وزيت اللوز المر، ثم نقلب جميع المكونات جيدًا حتى يتكون لدينا خليط كريمي الشكل. نحضر علبة زجاجية فارغة وننظفها جيدًا، ثم نضع بها الخليط السابق وندخلها الثلاجة حتى تصبح متماسكة. نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالتساوي، ثم ندلك برفق لمدة 5 دقائق. نترك الخليط على البشرة مدة 20 دقيقة، وبعد انتهاء المدة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نضع العلبة مرة أخرى في الثلاجة. نستخدم هذا الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم بذور الكتان والقرنفل

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكريم الرائع وهى كما يلي:-