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تعتبر الكبة السورية من أفضل ما يميز المطبخ السوري بسبب طعملها الرائع والتي انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة ويحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال لأنها تتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتعتبر وجبة مشبعة وسريعة التحضير، ويمكن تقديمها للضيوف في المناسبات والحفلات وتعد الكبة السورية من الأطباق الأساسية على المائدة ويبحث كثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها المختلفة وتعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها. مقادير عمل الكبة السورية في المنزل كيلو واحد من اللحمة المفرومة

كيلو واحد من البرغل المفروم الناعم

بصلة واحدة متوسطة في الحجم مفرومة

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة صغيرة من الملح طريقة عمل الكبة السورية في المنزل نحضر وعاء ونضع به البرغل ونقوم بنقعه في الماء لمدة عشرين دقيقة.

ثم نضيف إليه بهارات اللحمة والملح ونحضر الكبة الكهربائية ونضع بها المكونات ونقوم بخلطهم معا.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة ونضيف بها البصل المفروم ونقوم بتحميرها والتقليب حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

ثم نضيف إليها اللحمة المفرومة والزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نرفع خليط اللحمة من على النار، ثم نقوم بتقسيم البرغل إلى نصفين.

ثم نقوم بفرد البرغل ونضع بداخله الحشوة ثم نقوم بغلقه جيدا وتكويره ونقوم بتكرار هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية البرغل تماما.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت على نار متوسطة ونضع بها الكبة التي تم تحضيرها، ونقوم بتقليبها جيدا حتى يصبح لونها بني.

ثم نرفع الكبة على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد، ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها وبالهنا والشفاء. فوائد الكبة السورية تعمل الكبة السورية على إيقاف الإمساك.

تحتوي الكبة على الألياف مما تكسب الفرد الإحساس بالنشاط والحيوية.

تعمل على تنظيم الطاقة في الجسم.

تساعد الكبة في نمو الخلايا وأنسجة الجسم المختلفة.

تعمل الكبة السورية على تنظيم عملية الهضم في الجسم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبة السورية بأبسط الخطوات في المنزل - ثقفني

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