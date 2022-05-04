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مخلل الخيار المقرمش من أكثر أنواع المخلل الذي يتم تناوله بجانب الطعام، يعد المخلل من أكثر المقبلات التي يتم تناولها بشكل دائم بجانب الطعام ويقدم كمقبلات، وهناك الكثير من أنواع المخلل التي يتم تناولها و شراءها بشكل دائم هو مخلل الخيار فهو من المخللات السريعة و التي تتميز بطعمها المميز والشهي جدًا و المختلف عن الأنواع الأخرى ويقدم هذا النوع من المخلل بجانب الأكلات السورية بشكل خاص، كما أنه من أسهل واسرع المخللات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وهذا لأنه لا يحتاج إلى خطوات معقدة أو كثيرة، كما أنه يمكن تخليلة و يصبح جاهز للطعام خلال يومين فقط وسنقدم لكم أسرع طريقة لعمل مخلل الخيار السريع المقرمش. مخلل الخيار السريع كيلو خيار و يفضل ان يكون حجم الخيار صغير أو متوسط الحجم.

4 أكواب من الماء.

نصف كوب خل ابيض.

عصير ليمونة

4 معالق كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

3 فص ثوم مقشر (غير مقطع حبة كاملة.

ملعقة صغيرة شطة ( يمكن استبدالها بـ هريسة شطة) اختياري.

2 ورقة لورا.

فلفل حار. طريقة تحضير مخلل الخيار السريع في البداية نقوم بشراء الخيار البلدي المتوسط الحجم أو الصغير لكى يسهل تخليله.

بعد ذلك نقوم بغسل الخيار جيداً بالماء الجاري.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع 4 أكواب من الماء في إناء و نضع الإناء على النار حتى تغلى الماء.

بعد أن تغلي الماء نرفعها من على النار.

ثم نقوم بوضع الملح والخل الأبيض و السكر ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب الملح مع الماء.

بعد ذلك نأتي برطمان التخليل ويكون زجاج و معقم ونظيف.

نقوم برص حبات الخيار بشكل مرتب مع وضع فصوص الثوم و الفلفل الحار و ورق اللورا.

ثم نقوم بسكب محلول التخليل الساخن الذي قمنا بتحضيره على الخيار حتى نملأ البرطمان إلى الحلق ويغطي الخيار تمامًا.

على وجه البرطمان ونقوم بأضافة عصير الليمون لكي يحفظه ويعطيه طعم منعش.

ثم نقوم بغلق البرطمان جيدًا و نقوم بوضع في مكان دافئ لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نلاحظ أن لون الخيار تغيير وأصبح أصفر نقوم بفتح البرطمان وإخراج حبات مخلل الخيار وتناوله بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار المقرمش و المظبوط بخطوات بسهولة و طعم أحلى من الجاهز - ثقفني

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