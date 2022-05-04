نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفتيح الشعر بالبيت بمكونات طبيعية دون سحب لون ومواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفتيح الشعر بالبيت هل تحبين تفتيح شعرك بدرجتين من لونة الأصلي، لكن لأي سبب من الأسباب لا يمكنك الذهاب إلى صالون التجميل المعتاد. إذا كانت هذه هي حالتك، أو كنت ترغبين في منح شعرك مزيدًا من الضوء والحركة مع لمحات طبيعية 100٪ وخالية من المواد الكيميائية، فسنشرح لك كيفية تفتيح شعرك في المنزل بمكونات من المؤكد أنك ستجدها في خزانتك.

طريقة تفتيح الشعر بالبيت

أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تفتيح الشعر في المنزل، حيث يقترب الطقس الجيد ومعه نشعر وكأننا نستعرض انعكاسات مشرقة وجميلة وظلال أفتح من اللون المعتاد. لتتمكن من القيام بذلك في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، قبل إخبارك بكيفية تفتيح شعرك، نود التعليق على بعض المكونات التي ستستخدم.

لا تتوقعي معجزة

دعونا نوضح هذا من البداية. تُستخدم الحيل التي ستجدها في هذا المنشور لتخفيف لون شعرك وتقليله بشكل طبيعي، وملئه بالفروق الدقيقة التي ستتحسن في ضوء الشمس.

لا تتوقع تغيرات جذرية أو اختلافات بارزة في اللون لأن هناك صبغات أو ما شابه ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ستختلف النتائج كثيرًا اعتمادًا على نوع شعرك (سمك، مسامية، مرونة، …) وحالته (أكثر أو أقل تالفًا، مصبوغًا أو لونًا طبيعيًا، مع أو بدون وصلات ، إلخ.).

ما هو لون شعرك الأساسي

إذا كنت تبحثين عن كيفية تفتيح الشعر الداكن (الأسود أو البني الداكن) بشكل طبيعي، فننصحك باستكشاف الصبغات الطبيعية مثل الحناء، التي يتم الحصول عليها من مسحوق نبات (الحناء) والمستخدمة منذ العصور القديمة لصبغ الجلد والأظافر و الشعر. سوف يساعدك على تفتيح الشعر الداكن قليلاً، ويملؤه بدرجات اللون الأحمر، بالإضافة إلى أنه يمنحه لمعانًا وإشراقًا. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في تفتيح الشعر الأشقر أو البني ، فإن المكونات التي ندرجها أدناه يمكن أن تصنع المعجزات بالنسبة لك.

مكونات تفتيح الشعر

إذا كنتي تنوي تفتيح شعرك في البيت، فافعل ذلك باستخدام مكونات طبيعية مثل تلك التي ستجدها في هذا المنشور، فلا شيء يلجأ إلى المكونات التي، على الرغم من أنها قد تعمل بطريقة ما، يمكن أن تتلفه أكثر من أي شيء آخر، مثل مثل تبييض الشعر ببيروكسيد الهيدروجين. إنها ممارسة لا نوصي بها، لأن بيروكسيد الهيدروجين يجف الشعر ويتلفه، واللون الذي يتركه ليس باهتًا ، بل برتقاليًا (نتيجة الأكسدة).

كيفية تفتيح الشعر المصبوغ

إذا كان شعرك مصبوغًا، به خصلات ( كاليفورنيا ، بالياج ، فولياج …)، وتبحثين عن درجات ألوان أفتح من التي ترتدينها، نوصيك بالذهاب إلى مصفف الشعر الخاص بك. تختلف بنية الشعر الملون عن الشعر غير الملون (بسبب المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة)، لذا فإن فعالية المكونات الطبيعية لتفتيح شعرك في المنزل يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا (أو تكون معدومة عمليًا).

كيفية تفتيح الشعر بالبابونج

يعتبر مستحضر البابونج كلاسيكيًا عندما يتعلق الأمر بتفتيح الشعر بشكل طبيعي وبالتأكيد هو المكون الذي يتفق عليه جميع الخبراء ، لأنه أفضل طريقة للحصول تدريجيًا على انعكاسات مضيئة على الشعر الأشقر أو البني الفاتح. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحترم فروة الرأس بنسبة 100٪، نظرًا لخصائصه المهدئة للجلد.

لتحضير البابونج في المنزل

اغلي 250 مل من الماء وأضيفي 4 أكياس من شاي البابونج.

اتركه لمدة 3 دقائق ثم أزل أكياس البابونج.

بمجرد أن يبرد التسريب ، اسكبه في زجاجة مع رذاذ موزع حتى يكون تطبيقه على الشعر أكثر عملية.

ضعيه على الشعر (كليًا أو مقطعًا للحصول على ” تأثير الشمس “) وقتما تشائين. يمكنك التقديم قبل مغادرة المنزل حتى تضاعف الشمس فعاليتها أو قبل غسل شعرك (اتركه يعمل لمدة 20 دقيقة).

تذكر أن تحتفظ بمُبيض الشعر بالبابونج في الثلاجة أثناء عدم استخدامه.

كيفية تفتيح الشعر بالقرفة

للحصول على قناع القرفة لتفتيح الشعر:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرفة مع البلسم المعتاد في روتين العناية بشعرك.

إذا كنت لا ترغب في استخدام مواد كيميائية من أي نوع، يمكنك استبدال بياض البيض بالبلسم.

ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 3-4 ساعات (أو على سبيل المثال، بين عشية وضحاها).

اشطفي بالماء الدافئ والوفير واغسلي الشعر كالمعتاد.

كيفية تفتيح الشعر بالليمون

خصائص تبييض البشرة بالليمون معروفة جيدًا، لكن هل تعلم أنه يستخدم أيضًا لتفتيح الشعر؟ ربما لا تكون نتائجه مرئية مثل البابونج أو القرفة، لذلك سيكون الليمون خيارًا جيدًا إذا كنت تبحثين عن كيفية تفتيح الأطراف.

كيفية تفتيح الشعر بالليمون:

حضري عصير ليمونة وخففيها بنصف كوب ماء.

سيكون مفيدًا جدًا بالنسبة لك أن تصب جرعة التفتيح السحرية في موزع أو زجاجة رذاذ.

نظرًا لأن هذا الخليط لزج إلى حد ما ويترك الشعر ثقيلًا، لا نوصي بالخروج به.

اتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بكمية وافرة من الماء الدافئ.

كيفية تفتيح الشعر بالخل

في قائمة أفضل 4 مكونات طبيعية لديك بالتأكيد في المنزل والتي يمكن أن تساعدك على تفتيح شعرك ، لا يمكن أن يكون الخل مفقودًا. إذا قاومت استخدام الخل لجعل شعرك أفتح بسبب الرائحة ، جربي استخدام خل التفاح وتم حل المشكلة.