طريقة عمل كيكة هشة إسفنجية رائعة بسر ملعقة سحرية خطيرة جداً

تعتبر الكيكة واحدة من أشهر أنواع المخبوزات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والتي يحبها الكبار والصغار ويطلبونها باستمرار، وعادة ما تعتمد عليها ربات البيوت في وجبة الإفطار بدلاً من الأطعمة المعتاد عليها، فهي تعد وجبة سريعة مع كوب الشاي أو اللبن في الصباح قبل التوجه للمدرسة أو العمل، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الكيكة وأيضاً أنواعها مثيرة، والكيكة العادية الهشة هي الأكثر إقبالاً من الجميع، ويمكن من السهل جداً تحضيرها في البيت، وهذا دون أي صعوبة ولا تعقيد وستنجح من المرة الأولى، ونوافيكم الآن طريقة عمل كيكة هشة إسفنجية مع الملعقة السحرية.

سر نجاح الكيكة الهشة

من أجل الحصول على كيكة هشة وإسفنجية لابد من الالتزام بكل الخطوات الصحيحة، بجانب المكونات الصحيحة، كما يجب نخل الدقيق أكثر من مرة للتخلص من أي شوائب عالقة به ولأنه سبب رئيسي في ارتفاع الكيكة، ووضع الملعقة السحرية وهي البيكنج بودر، كما يجب أن تكون المكونات كلها بدرجة حرارة المطبخ.

المكونات:

2 كوب من الطحين الأبيض المنخول.

3 حبات بيض.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب لبن دافئ.

كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة برش ليمون.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

فانيليا.

طريقة التحضير: