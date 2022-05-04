كنز التبييض النشا الكوري سيجعلك بنت 16 سنة ومن أول استعمال فوري وتحدي

كنز التبييض النشا الكوري، نتعرف اليوم على الخلطة الجبارة لتبييض البشرة، وهو مكون واحد رهيب يساعد علي التفتيح والتبيض من اول استخدام بفصل الله، ويعمل ايضا علي سد المسامات المفتوحة، ويجعلك بنت 16 سنة وهو النشا يساعد في التخلص من سواد السنين والبثور، ويعمل ايضا علي شد البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة، ومن السهل عمل الكريم في المنزل بخطوات سهلة للغاية، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا على طريقة عمل كنز التبييض النشا الكوري الجبار في تبييض البشرة.

مكونات عمل كنز التبييض النشا الكوري لتبييض الفوري

كريم النشا الكوري يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من السكر مذابة في ملعقة كبيرة من الماء .

٢ ملعقة كبيرة من النشا الكوري.

نصف حبة من الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذا الكريم السحري بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-

نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً. ثم نقلبهم مع بعض جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار. يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل. بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم. عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.

فوائد الماسك الكوري علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالماسك الكوري علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-