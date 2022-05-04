اعمليها فى 10 دقايق .... أسهل طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج زي محلات ألكشري طعمها خطير جدا

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طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج، يبحث العديد من ربات البيوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة منها يتمكنون من عمل أو تجهيز طاجن بالدجاج واللحمة، هذا يرجع إلى جمال هذه الأكلة حيث إنها تعد أحد أنواع الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، لذا سيتم عرض كيفية عمل هذا الطاجن بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج
يوجد هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتجهيز هذا الطاجن، منها كما يلي:
مكونات تحضير طاجن المكرونة بالدجاج واللحمة
- 500 جرام صدور أو أوراك فراخ متقطعة قطع صغيرة.
- 1 كيس مكرونة قلم.
- اثني كوب من عصير طماطم.
- 2 ملعقة طعام من الصلصة.
- بصله واحدة مفرومه.
- كمية من الفلفل الحامي متقطع على هيئة شرائح رفيعة.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل.
- ذرة سكر.
- 1/2 معلقة متوسطة من الكمون.
- كسبره.
- 1/2 معلقة متوسطة من بهارات فراخ.
- 1/2 معلقة متوسطة من الفلفل الأسود.
- إحضار مرقة.
- كمية من الزيت.
- كمية مناسبة من البقدونس.
طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج
- يتم تجهيز طاسة ت ضع علي النار ويضاف فيها القليل من الزيت ويترك حتى يستمر تسخينه جيدًا.
- يوضع بعد ذلك قطع الفراخ واهم حاجة تكون درجة حرارة الطاسة مرتفعة وكذلك النار عالية.
- يتم التقليب جيدًا وتشويحها فلل يجب تقليبها كثيرا فحسب يتم تقليبها حتي لا تخسر المياه.
- التوقف حتى يتغير لون جانبي القطع إلى لون السواء، ثم يضاف عليها البهارات والفلفل مع التقليب جيدًا.
- يتم إضافة كل من الفلفل الحار أو البارد على حسب الرغبة والبصل المفروم بعد ذلك مع التقليب ثم يضاف الملح.
- مع الاستمرار في التقليب حتى يدبل البصل ويمتلك مع الدجاج.
- يتم رفعها من على النار.
- في إناء آخر على النار يوضع فيه كمية من الزيت ويترك حتى يسخن ثم يضاف عليه أثني كوب من الطماطم.
- يوضع عليها رشه من الملح والسكر والكزبرة والمرقة ومعلقتين من الصلصة.
- يتم التقليب جيدًا ثم تترك حتى درجة الغليان، ثم يضاف مياه مغلية لهم.
- في طاجن فارغ يتم دعوة جيدًا بالزيت ثم يوضع فيه الفراخ ف الأسفل ثم عليها المكرونة.
- ثم يسكب على الوجه الصلصة الساخنة حتى تغطية المكرونة.
- يتم تغطية الطاجن جيدًا.
- ثم يتم تسخين الفرن لدرجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم يوضع بداخله الطاجن لفترة تصل إلى نصف ساعة.
- ثم يتم إخراجه ويتم تزينه بالبقدونس.
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