اعمليها فى 10 دقايق .... أسهل طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج زي محلات ألكشري طعمها خطير جدا

طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج، يبحث العديد من ربات البيوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة منها يتمكنون من عمل أو تجهيز طاجن بالدجاج واللحمة، هذا يرجع إلى جمال هذه الأكلة حيث إنها تعد أحد أنواع الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، لذا سيتم عرض كيفية عمل هذا الطاجن بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة لعمل طاجن المكرونه بالدجاج

يوجد هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتجهيز هذا الطاجن، منها كما يلي:

مكونات تحضير طاجن المكرونة بالدجاج واللحمة

500 جرام صدور أو أوراك فراخ متقطعة قطع صغيرة.

1 كيس مكرونة قلم.

اثني كوب من عصير طماطم.

2 ملعقة طعام من الصلصة.

بصله واحدة مفرومه.

كمية من الفلفل الحامي متقطع على هيئة شرائح رفيعة.

كمية مناسبة من الملح والفلفل.

ذرة سكر.

1/2 معلقة متوسطة من الكمون.

كسبره.

1/2 معلقة متوسطة من بهارات فراخ.

1/2 معلقة متوسطة من الفلفل الأسود.

إحضار مرقة.

كمية من الزيت.

كمية مناسبة من البقدونس.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج