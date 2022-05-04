نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر والنشا لتبيض وشد الوجه الكريم الأفضل لحل جميع مشاكل البشرة في المقال التالي
كريم لبان الذكر والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها بالمنزل من خلال مكونات طبيعية 100%، ولها مفعول سحري في التخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة وتصبغات الجلد، كما أنه يعمل على شد الوجه والتخلص من التجاعيد فهو عبارة عن كولاجين طبيعي بالمنزل يحتوي على فيتامين سي والنشا وبذور الكتان وكلاً منهم مكونات طبيعة لها الكثير من الفوائد الهامة التي تعمل على العناية بالبشرة وحمايتها من العوامل التي تؤثر عليها، فهذا الكريم يعطي إشراق ونضارة للوجه كما أنه لا يستخدم فقط للوجه بل يمكن استخدام بأي منطقة بالجسم يوجد بها ترهلات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا الكريم السحري الطبيعي لعلاج جميع مشاكل البشرة.
مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا
يتكون الكريم من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ
- حبة من البرتقال.
- ملعقة صغيرة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ماء مغلي.
طريقة التحضير
يتم تحضير كريم لبان الذكر بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بغسل حبة البرتقال جيداً ثم نقوم بتقشيرها ونستخدم قشور البرتقال فقط ثم نقطع القشور إلي أجزاء صغيرة.
- ثم نقوم بوضع قشور البرتقال في وعاء ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من بذور الكتان.
- نغمر الخليط بالماء المغلي حتي يتغطى بالماء ثم يترك منقوع ليلة كاملة.
- في نفس الوقت نقوم بوضع ملعقة كبيرة من لبان الذكر في كوب ثم نضيف إليها نصف كوب من الماء الدافئ ثم نترك الخليط منقوع أيضاً ليلة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط البرتقال وبذور الكتان بعد نقعه على نار متوسطة حتي يغلي لمدة دقيقة حتي نحصل على جل بذور الكتان.
- ثم نترك الخليط يهدأ قليلاً ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة أو شاش نظيف حتي نحصل على الجل.
- بعد ذلك نقوم بتصفية خليط لبان الذكر أيضاً باستخدام مصفاة حتي نحصل على ماء لبان الذكر فقط.
- ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من النشا، ثم نقلب المكونات على البارد، ثم نضع الخليط على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر
- نستمر في التقليب حتي نحصل على قوام ثقيل وكريمي ثم نرفعه من النار ويترك حتي يهدئ.
- نقوم بخلط كلاً من خليط لبان الذكر والنشا ومصفى بذور الكتان وقشور البرتقال معاً في طبق واحد ونخلط المكونات حتي تتجانس تماماً.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت اللوز الحلو إلي الخليط ونقلب المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً، ويصبح لدينا خليط كريمي ناعم القوام.
- نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق ونحتفظ به داخل الثلاجة.
طريقة استخدام الكريم
يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة وبسيطة قبل الذهاب إلي النوم وهي كما يلي:ـ
- نقوم بوضع الكريم على بشرة نظيفة وجافة تماماً وندهن الكريم بحركات دائرية حتي يمتصه الجلد تماماً.
- ثم نترك الكريم طوال الليل على البشرة ثم يتم غسله في الصباح، ثم نرطب الوجه باستخدام ماء الورد.
- نكرر استخدام الكريم ثلاث إلي أربع مرات في الأسبوع، ويعتبر الكريم صالح لمدة أسبوعين داخل الثلاجة.
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