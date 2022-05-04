اصنعي كريم زيت الزيتون في المنزل بنفسك كريم قوي لترطيب وتفتيح البشرة

يعتبر كريم زيت الزيتون ، من أقوي وأحسن الكريمات التي تعمل علي ترطيب وتنعيم وتفتيح البشرة، حيث يحتوي علي أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تساعد علي ترطيب الجلد وجعله أكثر مرونة، ويساعد أيضاً علي احتفاظ البشرة بالرطوبة التي تحتاجها، وهو الحل الوحيد لجميع أنواع المشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة والدهنية، من أول استخدام لهذا الكريم سوف تحصلين علي بشرة خرافية ناصعة البياض، من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة بياض ناصع ونعومة غير عادية، وهو فعال جداً في إزالة الهالات السوداء التي تظهر حول منطقة العين، تزيل البقع الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة، وهو قوي جداً في علاج حب الشباب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كريم زيت الزيتون في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم زيت الزيتون

يتكون هذا الكريم الرائع من مكونات طبيعية سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كبسولة من فيتامين د.

ثلاث نقط من زيت اللافندر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كريم زيت الزيتون في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم، ونضع به زبدة الكاكاو ثم نضع عليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللافندر. ثم نضيف محتوي الكبسولتين من فيتامين د إلي الخليط السابق. بعد ذلك نقوم بتذويب المكونات في حمام مائي وذلك بوضع الطبق الذي يوجد به الخليط في طبق أكبر منه به ماء ساخن. ثم نستمر في تقليب المكونات حتي تذوب تماماً ويصبح الخليط سائل. بعد ذلك نخفق المكونات في الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نسكب الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ويوضع في الثلاجة حتي يتماسك يمكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع فقط.

طريقة الاستخدام

من هنا تعرفي علي أحسن طريقة لوضع الكريم علي الوجه وهي كالتالي:-