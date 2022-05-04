كريم البقدونس والنشا لتفتيح وتقشير البشرة

يعد كريم البقدونس والنشا ، من أقوي أنواع الكريمات التي تستخدم لتفتيح البشرة وتقشيرها، فهي وصفة طبيعية لا تضر البشرة وتعمل علي تفتيحها حتي 4 درجات، تعمل هذه الوصفة الطبيعية علي تعقيم البشرة وتخليصها من بعض الملوثات، وقد تبدأ البقع الداكنة بالظهور علي البشرة نتيجة عوامل عديدة، يعمل علي تفتيح البشرة بفاعلية قد تضاهي فاعلية بعض مراهم التفتيح، تبحث دائماً بعض السيدات علي وصفة طبيعية 100% لتفتيح البشرة مضمونة وغير ضارة لذا ننصح بهذه الوصفة الجبارة، وتعتبر هذه الوصفة مقاومة لالتهابات البشرة وتخفيف من حدة التهيج أو الاحمرار، تعمل علي التقليل من ظهور التجاعيد وخطوط الرفيعة في الوجه، سوف يجعل بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل جلدية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني لإخباري، طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة وتقشيرها في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا

هيا بنا نقدم لكم من خلال هذه المقالة مكونات عمل هذا الكريم السحري للبشرة وهي كالتالي:-

نصف معلقة صغيرة من الجلسرين.

معلقة كبيرة من أي نوع كريم مرطب.

نصف معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار نصف معلقة من النشا.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من البقدونس الطازج مطحون.

حبة من فيتامين د.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم البقدونس والنشا الرائع للبشرة في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا والبقدونس وزيت الزيتون ،ونخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم عند الانتهاء من الخلط قومي بإحضار كبسولة فيتامين د واطحنيها جيداً، حتي تصبح بودرة ثم ضعيها علي الخليط السابق. ثم قومي بإحضار طبق فارغ وضعي به الكريم المرطب والجليسرين. بعد ذلك امزجيهم جيداً حتي يصبح الخليط متماسك. ثم بعد ذلك ضعي كلاً من الطبقين علي بعضهما، وضعي زيت جوز الهند واخلطي حتي تحصلي علي قوام كريمي.

طريقة الاستخدام

هيا بنا نتعرف علي طريقة وضع الوصفة علي البشرة وهي كالتالي:-

قومي بوضع الخليط علي بشرة نظيفة يومياً لمدة أسبوع وبعد خمس دقائق اغسلي وجهك.

سوف تلاحظين الفرق سوف يجعل بشرتك أكثر نضارة وإشراقاً.

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