نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق الهشة والخفيفة يذوب بالفم الطريقة الشامية في المقال التالي
بسكويت البرازق من أحلى وأطعم أنواع البسكويت التي يمكنك تناولها، حيث يوجد مئات الطرق للبسكويت وكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة الخاصة في تحضيره وكذلك يتميز بطعم مختلف عن الأخر، وهناك الكثير من الدول التي تتميز بوصفاتها المميزة وكذلك المطبخ الشامي له شهرة واسعة في عالم الطبخ ويشتهر بعدة وصفات احلى هذه الوصفات هي بسكويت البرازق يتميز هذا النوع من البسكويت بطعمه المميز جدًا و المقرمش و اللذيذ كما أنه مغذية جدًا لانه يضاف إليه سمسم محمص و مكسرات مجروشة وهذا يزيد من قيمته الغذائية.
بسكويت البرازق
- 3 أكواب دقيق طحين.
- كوب من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- 3 ملعقة طعام شربات.
- 2 كوب سمسم.
- ربع كوب من المكسرات المجروشة.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة خميرة جافة.
طريقة تحضير بسكويت البرازق المقرمش
- في البداية نقوم بنخل الدقيق قبل الاستخدام لكى يصبح البسكويت مقرمش وهش.
- بعد ذلك نأتي بوعاء ونقوم بوضع نصف كوب من السكر و كوب من الماء والخميرة ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب السكر مع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة 3 معالق من الشربات الثقيل و نقلبهم مع المكونات ونتركهم على جنب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق المنخول في وعاء كبير ونقوم بعمل ثقوب في منتصف الدقيق ونضع السمن.
- نقوم بفرك السمن مع الدقيق حتى تتشربه تمامًا ويصبح الدقيق مثل حبات الرمل.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط السكر والخميرة مع التقليب حتى يمتزج المكونات وتتشكل عجينة لينة.
- نغطي على عجينة بسكويت البرازق و نتركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك نأتي السمسم المحمص ونضيف عليه ملعقتين من الشربات الثقيل ونقلبهم مع السمسم.
- نأتي بالعجينة ونقوم بتقطيع قطع العجينة قطع متوسطة الحجم ومتساوية.
- ثم نأخذ القطع ونقوم بوضع الوجه الأول من القطعة في السمسم حتى تلتصق عليه ثم نضع الوجه الثاني في المكسرات المجروشة.
- نشكل العجينة ونضغط عليها حتى تصبح دائرية الشكل.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ثم نقوم برص قطع بسكويت البرازق في الصينية على أن يكون وجه السمسم في الأعلى.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل.
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