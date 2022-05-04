الطريقة الأصلية لتحضير بسكويت البرازق الهشة والخفيفة يذوب بالفم الطريقة الشامية

بسكويت البرازق من أحلى وأطعم أنواع البسكويت التي يمكنك تناولها، حيث يوجد مئات الطرق للبسكويت وكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة الخاصة في تحضيره وكذلك يتميز بطعم مختلف عن الأخر، وهناك الكثير من الدول التي تتميز بوصفاتها المميزة وكذلك المطبخ الشامي له شهرة واسعة في عالم الطبخ ويشتهر بعدة وصفات احلى هذه الوصفات هي بسكويت البرازق يتميز هذا النوع من البسكويت بطعمه المميز جدًا و المقرمش و اللذيذ كما أنه مغذية جدًا لانه يضاف إليه سمسم محمص و مكسرات مجروشة وهذا يزيد من قيمته الغذائية.

بسكويت البرازق

3 أكواب دقيق طحين.

كوب من السمن.

نصف كوب من السكر.

3 ملعقة طعام شربات.

2 كوب سمسم.

ربع كوب من المكسرات المجروشة.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة خميرة جافة.

طريقة تحضير بسكويت البرازق المقرمش