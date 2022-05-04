أسرع ماسك لتبييض البشرة لو عندك مناسبة سيجعلك ملكة جمال

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عمر شويل - جدة أسرع ماسك لتبييض البشرة يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة في دقائق، ويمكن تجهيز أسرع ماسك لتبييض البشرة، من هذه الوصفات التي تكون سهلة وسريعة التحضير في المنزل ، ويمكنك تطبيقها قبل المناسبة أو الخروج فورًا لتحصلي على نتائج مذهلة في تبييض البشرة. الجلد، وتحقيق بشرة مثالية خالية من العيوب، مثل البثور وآثارها والندبات والهالات السوداء وتغميق البشرة. الجلد، للبدء في تحضير الوصفات المنزلية ، من الضروري معرفة أنه ليس كل الناس لديهم نفس أنواع البشرة.

أسرع ماسك لتبييض البشرة

اذا كانت المرأة تبحث عن أسرع ماسك لتبييض البشرة، جربي ماسك من ماء الأرز والنشا والترمس المطحون، لأنه مزيج متكامل يعطي نضارة للبشرة ويساعد على تبييض الوجه بسرعة وأمان، وسيعطيك الفرصة لحضور المناسبات التي تأتيك فجأة دون أى تحضيرات، حيث أنه بعد عمل هذا الماسك ستكونين أكثر جمالاً.

طريقة تحضير أسرع ماسك لتبييض البشرة

يمكن لست البيت أن تبدأ في اعداد أسرع ماسك لتبييض البشرة، في البيت ودون أى تعب حيث أن مكونات الماسك متوفرة في كل منزل، وسيكون خطوات تحضير ماسك تبييض البشرة كالتالي:

تنقع كمية قليلة من الأرز في الماء وتترك لمدة نصف ساعة

افصل الماء عن الأرز

ضعي ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع ملعقة تكون كبيرة من النشا، وذلك في وعاء

ثم بعد ذلك قومي باضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الأرز.

بعدها اخلطي المكونات جيدًا وذلك حتى تحصلي على عجينة متماسكة

قومي بوضع الماسك على بشرتك وذلك بعد أن تقومي بغسل وجهك جيدا

اتركيه لمدة 20 دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

فوائد ماسك الأرز والترمس لتبييض البشرة

ماسك الأرز والترمس لتبييض البشرة هو أسرع ماسك لتبييض البشرة، اذا جاءتك مناسبة مفاجئة، وهو مفيد للفاية، حيث أنه يزيل الأوساخ العميقة التي ربما تكون ملتصقة بالجلد، ويعمل على تفتيح البشرة بطريقة طبيعية، كما أنه مفيد لأنه يزيل البقع الداكنة من جميع أنواع البشرة، وأيضا يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكر وكذلك والخطوط الدقيقة بشكل مستمر.