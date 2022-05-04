أفضل وألذ طريقة لعمل ارز بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وطعم رائع

هناك العديد من الاكلات المختلفة التي تسعى الكثير من النساء بتجربتها في المنزل، وذلك بغرض كسر الروتين اليومي التقليدي الاكلات، والاستمتاع أكلات لذيذة وشهية، ولذلك جئنا لكم بطريقة الأرز بالدجاج المميزة التي يمكن تقديمها كطبق رئيسي على مائدة الغداء أو العزومات وسوف تنال اعجاب الجميع، تابعوا معنا المقال لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة عمل الارز بالدجاج، هي إحدى الطرق اللذيذة الشهية التي يمكن أن يتم تقديم الدجاج بها في وجبة غداء تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة فهي تحتوي على قطع الدجاج المبهر بالعديد من التوابل التي تعطي لها مذاق رائع، كما أنها من الوجبات المفيدة جدًا لاحتوائها على البروتين الموجود في الدجاج، والان سوف نعرض خطوات عمل الارز بالدجاج بكل سهولة، تابعونا لتجدوا التفاصيل.

طريقة عمل الارز بالدجاج

لا تحتاري في اختيار اشهي الاكلات المميزة، والمختلفة في تقديمها، وقومي بعمل الارز بالدجاج، وذلك بخطوات بسيطة، ومكونات تتواجد في كل منزل، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

نصف كيلو من الدجاج المخلي والمقطع مكعبات.

ربع كوب من عصير الليمون.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

اربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الكمون.

كوب ونصف من الأرز البسمتي.

كوبين من الشوربة.

كوب من الزبادي.

ملعقة ملح للتقديم.

فصين ثوم مهروسين للصوص.

ملعقتين صوص حار.

طريقة التحضير