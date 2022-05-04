نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وألذ طريقة لعمل ارز بالدجاج بخطوات بسيطة وسهلة وطعم رائع في المقال التالي
هناك العديد من الاكلات المختلفة التي تسعى الكثير من النساء بتجربتها في المنزل، وذلك بغرض كسر الروتين اليومي التقليدي الاكلات، والاستمتاع أكلات لذيذة وشهية، ولذلك جئنا لكم بطريقة الأرز بالدجاج المميزة التي يمكن تقديمها كطبق رئيسي على مائدة الغداء أو العزومات وسوف تنال اعجاب الجميع، تابعوا معنا المقال لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة عمل الارز بالدجاج، هي إحدى الطرق اللذيذة الشهية التي يمكن أن يتم تقديم الدجاج بها في وجبة غداء تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة فهي تحتوي على قطع الدجاج المبهر بالعديد من التوابل التي تعطي لها مذاق رائع، كما أنها من الوجبات المفيدة جدًا لاحتوائها على البروتين الموجود في الدجاج، والان سوف نعرض خطوات عمل الارز بالدجاج بكل سهولة، تابعونا لتجدوا التفاصيل.
طريقة عمل الارز بالدجاج
لا تحتاري في اختيار اشهي الاكلات المميزة، والمختلفة في تقديمها، وقومي بعمل الارز بالدجاج، وذلك بخطوات بسيطة، ومكونات تتواجد في كل منزل، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
المكونات
- نصف كيلو من الدجاج المخلي والمقطع مكعبات.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- اربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.
- ملعقة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة من الملح.
- رشة فلفل اسود.
- رشة من الكمون.
- كوب ونصف من الأرز البسمتي.
- كوبين من الشوربة.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة ملح للتقديم.
- فصين ثوم مهروسين للصوص.
- ملعقتين صوص حار.
طريقة التحضير
- احضري تتبيلة الدجاج، وهي عباره عن عصير الليمون، والثوم المهروس، والكزبرة، والملح، والفلفل الاسود، وباقي البهارات الخاصة بالدجاج.
- ضعي كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس، وتصبح كريمية.
- أضيفي قطع الدجاج إلى هذه التتبيلة وذلك حتى يتم تغطيتها بالتوابل.
- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة كاملة، حتى تشرب الدجاجة كل التتبيلة.
- بعد ذلك احضري مقلاة، واضيفي بها قطرات من الزيت، ثم قومي بوضع الدجاج وقومي بالتقليب، ثم تغطية المقلاة وذلك حتى تنضج الدجاج تمامًا.
- اصنعي بعد ذلك الأرز، وذلك بعد نقعه لمدة ساعة في الماء البارد.
- احضري وعاء بعد ذلك أضيفي به الزبدة، ثم أضيفي إليه بعد ذلك الشوربة، مع وضع الكركم، والكمون، والملح، وفلفل اسود أيضًا.
- أتركي المكونات تغلي ثم أضيفي الأرز، واتركيه حتى يتشرب الشوربة تمامًا، ثم اخفضي النار واتركية حتى ينضج تمامًا.
- يمكنكم بعد ذلك وضع الأرز في أطباق ثم وضع قطع الدجاج.
- قومي بعمل الصوص وهو عبارة عن الزبادي المخلوطة بالصوم المهروس، والفلفل الأسود والملح.
- قلبي المكونات جيدًا ثم قومي بوضع هذا الصوص على الدجاج من أعلى.
- يتم تقديم الطبق بألف هنا وشفا.
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