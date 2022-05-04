اصنعي بنفسك صابونة الأرز السحرية لتبيض الوجه والجسم من أول أسبوع

صابونة الأرز السحرية ، من أقوي أنواع الصابون الذي الطبيعي الذي يستخدم لتفتيح البشرة وتبيضها بشكل سريع وملحوظ جداً، فهي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تحتوي على مجموعة من الفوائد الهامة التي تغذي البشرة وترطبها وتكافح شيخوخة البشرة وتزيل تصبغات الجلد والبقع الداكنة فهي لها مفعول قوي جداً تظهر نتيجته من أول أسبوع لاستخدام الصابونة وتعتبر مكونات الصابونة بسيطة وسهلة ويمكن الحصول عليها بكل سهولة وبساطة، ومن أهم ما يميزها أنه طبيعية جداً ولا تضر البشرة بل تعمل على العناية بها والحفاظ عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صابونة الأرز السحرية بطريقة سهلة وبسيطة جداً بالمنزل.

مكونات عمل صابونة الأرز السحرية

تتكون الصابونة من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

ربع صابونة طبيعية (أو صابون دوف).

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الأرز الناعم.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الأرز السحرية بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم ببشر الصابون باستخدام مبشرة حتي تصبح ناعمة جداً. ثم نقوم بوضع بشر الصابون في وعاء ثم نضيف إليها أربع ملاعق من زيت الزيتون، ثم نضيف عصير نصف ليمونة. بعد ذلك نضيف عسل النحل العضوي ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة كوب من ماء الورد ونمزج المكونات ثم يضاف 3 ملاعق من مسحوق الأرز ونمزج المكونات جيداً حتي تذوب تماماً. ثم نقوم بوضع الخليط على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية حتي يصبح الخليط ذو قوام صابوني ثقيل. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد قليلاً، ثم يحفظ في عبوة صغيرة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الصابونة بطريقتين هما كما يلي:ـ