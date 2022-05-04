إعملي بسكويت الشوفان بالعسل الصحي واللذيذ بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكويت الشوفان بالعسل من أطعم وأشهي أنواع المخبوزات والحلويات والتي يحب تناولها كل أفراد العائلة بشكل كبير، حيث أنه من المخبوزات المشهور تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي، كما أنه من أهم المخبوزات الغذائية والصحية التي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر المخبوزات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والذي يساعد على حرق الدهون الضارة بالجسم وتحويلها إلى ألياف طبيعية مفيدة جداً لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أن إضافة العسل إلي طريقتنا المميزة لعمل أحلي بسكويت يزيد من القيمة الغذائية العالية المضافة إلى طريقة عملها، والذي يعمل على تغذية الجسم بشكل كبير والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل بسكويت الشوفان بالعسل والتي تختلف من طريقة لاخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لأحلي وألذ بسكويت الشوفان بالعسل.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من العسل.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير