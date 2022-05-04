نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت الشوفان بالعسل الصحي واللذيذ بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت الشوفان بالعسل من أطعم وأشهي أنواع المخبوزات والحلويات والتي يحب تناولها كل أفراد العائلة بشكل كبير، حيث أنه من المخبوزات المشهور تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي، كما أنه من أهم المخبوزات الغذائية والصحية التي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر المخبوزات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والذي يساعد على حرق الدهون الضارة بالجسم وتحويلها إلى ألياف طبيعية مفيدة جداً لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أن إضافة العسل إلي طريقتنا المميزة لعمل أحلي بسكويت يزيد من القيمة الغذائية العالية المضافة إلى طريقة عملها، والذي يعمل على تغذية الجسم بشكل كبير والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل بسكويت الشوفان بالعسل والتي تختلف من طريقة لاخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لأحلي وألذ بسكويت الشوفان بالعسل.
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.
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