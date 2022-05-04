نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة صابونة النشا الرهيبة لشد البشرة والجسم ورجوعك عشرين سنة في المقال التالي
صابونة النشا ، تعتبر من المستحضرات التجميلية التي تتكون من مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة وترجع كل سيدة في سن العشرين، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات وصابون طبيعي لا يؤثر على البشرة فيما بعد، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث يمكن وضع مستحضرات طبيعية أخري، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وفعالة لشد وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتتكون من النشا التي تعمل على شد البشرة والتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه، وتعمل ماء الورد على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة، وتعمل على التخلص من البثور السوداء وتعمل على ترطيب البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير صابونة النشا الرهيبة لشد البشرة والجسم في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل صابونة النشا
تتكون صابونة النشا الرهيبة من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وهي كالآتي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- صابونة طبية مبشورة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب صغير من ماء الورد.
- ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- فنجان صغير من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من بشر قشور الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة النشا الرهيبة لشد الجسم والبشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية ونشاط في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء معدني ونضع به ماء الورد ونضعه على نار هادئة ونتركها حتى تغلي جيداً.
- ثم نضيف إليه مبشور الصابون الطبي و ونقلب المكونات جيداً حتى تختلط معاً.
- نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمون ونقلب جيداً ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت اللوز والنشا بالتدريج ثم نضيف بودرة قشور الليمون ونقلب المكونات جيداً.
- نقلب الخليط جيداً حتي تتجانس المكونات جيداً من حين إلى آخر حتي يصبح الخليط والمعجون.
- ثم نضع الخليط في علبة من السيليكون حتي يبرد الخليط جيداً ونتركها لمدة يوم كامل حتي تصبح جاهزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري ببساطة صابونة النشا الرهيبة لشد البشرة والجسم ورجوعك عشرين سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.