حضري ببساطة صابونة النشا الرهيبة لشد البشرة والجسم ورجوعك عشرين سنة

صابونة النشا ، تعتبر من المستحضرات التجميلية التي تتكون من مكونات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة وترجع كل سيدة في سن العشرين، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات وصابون طبيعي لا يؤثر على البشرة فيما بعد، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث يمكن وضع مستحضرات طبيعية أخري، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وفعالة لشد وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتتكون من النشا التي تعمل على شد البشرة والتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه، وتعمل ماء الورد على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة، وتعمل على التخلص من البثور السوداء وتعمل على ترطيب البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير صابونة النشا الرهيبة لشد البشرة والجسم في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل صابونة النشا

تتكون صابونة النشا الرهيبة من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

صابونة طبية مبشورة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب صغير من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

فنجان صغير من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من بشر قشور الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة النشا الرهيبة لشد الجسم والبشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية ونشاط في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-