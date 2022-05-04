لوجه القمر.. كريم بانثينول للتجاعيد وتبيض البشرة بفاعلية وكوني جميلة دوما ومتميزة

كريم بانثينول للتجاعيد، هناك فئة كبيرة من المتخصصين في طرق العناية بالبشرة ينصحون باستخدام ماسك كريم البانثينول لمعالجة تجاعيد الوجه، وذلك بسبب الدور الفعال الإيجابي الذي يتركه هذا الكريم على البشرة، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال، لكن هذا يقترن على حسب استخدامه بأفضل طريقة، وهذا ما سنقوم بسرده أيضًا.

كريم بانثينول للتجاعيد

يقدم كريم البانثينول أكثر من فائدة صحية للبشرة، وإليكم أهم تلك الفوائد بهذا الشكل الآتي:

يعمل كريم بانثينول بإزالة التجاعيد ومحاربة ظهورها على البشرة، فهو لديه خصائص مميزة تزيد من معدلات الكولاجين بالبشرة، مما يؤدي إلى القضاء نهائيًا على التجاعيد والتي تظهر بسبب تقدم السن.

كما يقوم هذا الكريم أيضًا بترطيب البشرة ومنع تعرضها إلى الجفاف.

ويساهم هذا الكريم في إزالة خلايا الجلد الميتة بالبشرة، فهذا الكريم يعطي الحيوية للبشرة بصورة مثالية.

ويعمل هذا الكريم على التخلص من أي آثار لحب الشباب أو الرؤوس السوداء، وذلك يرجع إلى احتوائه على مواد تقتل البكتيريا المسببة لتلك المشكلة.

وعلى الجانب الآخر يعمل هذا الكريم على تبييض البشرة بصورة طبيعية، حيث يعمل على التخلص من أي تصبغات أو اسمرار بالبشرة بصورة نهائية.

طريقة استخدام كريم بانثينول لتفتيح البشرة

هناك عددًا من الأمور التي يجب أخذها في عين الاعتبار. لكي يتم الاستفادة من كافة الفوائد الصحية التي يقدمها هذا الكريم للبشرة، وإليكم الطريقة المثلى لاستخدامه بهذا الشكل الآتي:

أولًا نقوم بوضع كريم بانثينول مع ملعقة من زيت الورد الطبيعي. مع التقليب المستمر داخل إناء صغير.

وبعد تجانس المكونات، فنقوم بوضع هذا الخليط على البشرة ويتم التدليك بصورة دائرية.

ويتم إجراء تلك الطريقة مرتين على مدار اليوم. وسوف نصل إلى نتائج مذهلة في غضون فترة بسيطة.

وفي النهاية نكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط في تقديم حل مثالي في التخلص من مشكلات البشرة العنيدة. وذلك بعد أن عرضنا لمقال كريم بانثينول للتجاعيد. حيث لاحظنا أن هذا الكريم لا يقتصر دوره على التخلص من التجاعيد فقط، وإنما يقوم بأكثر من دور سحري. وهذا ما قمنا بذكره داخل هذا المقال.