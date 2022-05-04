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كنز في بيتك.. زيت جونسون والنشا حتى لو عمرك فوق الـ50 توحيد لون البشرة هو حلم كل امرأة حتى تعمل على زيادة ثقتها بنفسها والتخلص من الإحراج الناتج عن الظهور بعمر أكبر من عمرها الحقيقي، وقد تلجئن بعض السيدات إلى استخدام الكريمات الضارة بالبشرة والمؤثرة بشكل سلبي على جمالها ونضارتها، ولكن الآن يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية بدلا من استخدام الكريمات الموجودة في الصيدليات حتى لا تؤثر على نضارة البشرة، فهذه الوصفات تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تجدد خلايا البشرة وتحميها من التجاعيد التي تظهر فيها وتؤثر على نضارتها وجمالها وتسبب ظهور الاسمرار فيها. وصفة زيت جونسون لترطيب البشرة يمكن استخدام زيت جونسون لأنه واحد من أخف الزيوت في ترطيب البشرة والعمل على منحها النضارة والحيوية وتحميه من التجاعيد.

حيث يتم خلط ملعقتين من زيت جونسون مع ملعقتين من النشا مع ملعقة من الحليب المجفف.

ويتم خلط المكونات جيدا ومن ثم يوضع على البشرة التي ترغب في علاجها ويترك ليجف تماما ويتم غسلها بعد ذلك بالماء.

بهذه الوصفة تحصل على بشرة أكثر رطوبة وخالية من الاسمرار الموجود فيها والناتج عن أشعة الشمس

فهي مجددة لجميع خلايا البشرة وفعالة في التخلص من التجاعيد والتقليل منها بشكل نهائيا وصفة زيت الزيتون وجوز الهند لترطيب البشرة يخلط ملعقة جوز هند مع ملعقة زيت زيتون الذي يحتوي على المواد المضادة للأكسدة ويحتوي على العناصر المطهرة للبشرة والشعر.

ويتم وضعه على البشرة وعمل حركات دائرية بها حتى يتم يمتصه الجلد ويصبح أكثر نضارة وحيوية وجمال.

وهذا لأنه يحتوي على الفيتامينات الفعالة في التقليل من الاسمرار ويساعد أيضا في علاج مشاكل الشعر منها مشكلة التقصف

كما أنه يعالج الكثير من مشاكل الشعر التي تظهر بسبب استخدام المواد الكيميائية الضارة والتي تتمثل في ضعف الشعر

وبالتحديد في حالة وضع ملعقة من زيت الزيتون على القرنفل للحصول على شعر صحي وخالي تماما من العيوب التي تتواجد فيه وتؤثر على جماله ولمعانه.

كما أن لهذه الوصفة تأثير إيجابي أيضا على البشرة ويعمل على منحها النضارة والحيوية والجمال الذي يحتاجه. عمر شويل - جدة كنز في بيتك.. زيت جونسون والنشا حتى لو عمرك فوق الـ50 مش هتستغني عنه نهائيا للتخلص من التجاعيد خلطة معجزة - ثقفني

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