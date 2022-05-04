بملعقة من الصبار حضري كريم الصبار والليمون لتفتيح المناطق الداكنة حتي عشر درجات

كريم الصبار والليمون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من الوجه، ويمكن تغير الليمون للبشرة الحساسة بحلة من الطماطم، وتتكون هذه الوصفة من مكونات مفيدة للبشرة لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتعتقد بعض السيدات والفتيات أن الخلطات الطبيعية لا تعطي نتيجة فعالة ومضمونة بل بالعكس تعتبر من الخلطات المفيدة للبشرة، ويعتبر الصبار اقوي كولاجين مفيد للبشرة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة وطبيعية ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم الصبار والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الصبار والليمون

يتكون كريم الصبار والليمون من مكونات سهلة وبسيطة لعمله وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الصبار والليمون لتفتيح المناطق الداكنة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به الصبار والليمون والعسل ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراده كل يوم صباح ونغسله بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. بعد ذلك نقوم بالاستمرار على هذا الكريم لمدة أسبوع كامل حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة.

مقادير عمل كريم الليمون والبابايا

هناك بعض المكونات التي يتكون منها كريم الليمون والبابايا وهي كالتالي:-

كمية مناسبة من البابايا.

كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والبابايا وهي كالآتي:-