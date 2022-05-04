جربى صينية كيكة الرواني الرائعة اتحداكى هتقومى تعمليها حالا من حلاوتها فى الخلاط هشة وطرية وقطنية جدا بدون تكاليف

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جربى صينية كيكة الرواني الرائعة ، كيكة الرواني واحد من أشهى وألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيره في كثير من المناسبات بجميع الوطن العربي، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة مختلفة ولكن تحضيرها لا يحتاج لكثير من الوقت ولا حتى المجهود فإذا كان لديك رغبة في تحضير كيكة الرواني فعليك فقط متابعتنا لكي تتعرفين على أسهل طريقة يمكن الاعتماد عليها عند تحضير كيك الرواني.
جربى صينية كيكة الرواني الرائعة
ليك سيدتي واحدة من أسهل طرق عمل كيك الرواني والذي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل زي المحلات تماماً ومنها التالي:
طريقة تحضير كيكة الرواني التركي
هناك اعتقاد وأقاويل أن كيكة الرواني من أصل تركي والبعض الآخر يقول أنها من أصل يمني ولكن في الحالتين كيكة الرواني من الحلويات الشهية واللذيذة ويتم تحضيرها بهذه الطريقة:
المقادير:
- كوب دقيق أبيض.
- 2 كوب سميد ناعم.
- 1 كوب حليب كامل الدسم.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 3/4 كوب سكر.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة بيكنج بودر.
- كوب جوز هند مبشور.
- 1 ملعقة بشر قشرة ليمون.
مقادير القطر:
- 1 كوب ماء.
- 2/1 ملعقة فانيليا.
- عصير 2/1 ليمونة.
طريقة التحضير:
- قبل البدء في تحضير كيك الرواني يفضل إشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم يتم البدء في إعداد القطر من خلال إضافة السكر للماء وتركيه على النار حتى يغلي ويصبح كثيف القوام.
- ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون وانتظري لبضعة دقائق ثم يتم رش الفانيليا وقلبي المكونات مع بعضهم.
- في وعاء يتم وضع السميد والبيكنج بودر والملح وبشر الليمون.
- وفي وعاء آخر يتم وضع البيض والفانيليا والبيض والسكر يتم خفق المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط كريمي وهش.
- ثم يقلب الحليب والزيت وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس.
- ومن ثم يتم إضافة الدقيق لخليط البيض والسكر وقلبي المكونات مع بعضها بملعقة خشبية..
- تضاف المكونات الجافة للخليط السابق بالتدريج.
- في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة يتم سكب عجينة الكيك بها.
- يتم تسوية صينية الرواني ويتك دخولها إلى الفرن لمدة 25 دقيقة وانتظري حتى أن تنضج وتصبح ذهبية اللون.
- بعد أن تخرج من الفرن يتم سكب القطر على كيكة الرواني وانتظري لمدة ساعة حتى يتشرب وزيني وجهها من جوز الهند المبشور.
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