جربى صينية كيكة الرواني الرائعة اتحداكى هتقومى تعمليها حالا من حلاوتها فى الخلاط هشة وطرية وقطنية جدا بدون تكاليف

جربى صينية كيكة الرواني الرائعة ، كيكة الرواني واحد من أشهى وألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيره في كثير من المناسبات بجميع الوطن العربي، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة مختلفة ولكن تحضيرها لا يحتاج لكثير من الوقت ولا حتى المجهود فإذا كان لديك رغبة في تحضير كيكة الرواني فعليك فقط متابعتنا لكي تتعرفين على أسهل طريقة يمكن الاعتماد عليها عند تحضير كيك الرواني.

جربى صينية كيكة الرواني الرائعة

ليك سيدتي واحدة من أسهل طرق عمل كيك الرواني والذي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل زي المحلات تماماً ومنها التالي:

طريقة تحضير كيكة الرواني التركي

هناك اعتقاد وأقاويل أن كيكة الرواني من أصل تركي والبعض الآخر يقول أنها من أصل يمني ولكن في الحالتين كيكة الرواني من الحلويات الشهية واللذيذة ويتم تحضيرها بهذه الطريقة:

المقادير:

كوب دقيق أبيض.

2 كوب سميد ناعم.

1 كوب حليب كامل الدسم.

2/1 كوب زيت نباتي.

3/4 كوب سكر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة بيكنج بودر.

كوب جوز هند مبشور.

1 ملعقة بشر قشرة ليمون.

مقادير القطر:

1 كوب ماء.

2/1 ملعقة فانيليا.

عصير 2/1 ليمونة.

طريقة التحضير: