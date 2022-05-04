7 ايام تدريب عشان تبدأي الاستحمام بالماية الباردة..واتعرفي معانا على فوايدها

العلاج المائي من انواع العلاجات المعروفة من قرون طويلة ، والتكنيك بتاعه بيعتمد ان اجسامنا بتميل للتكيف مع الظروف القاسية ، ونتيجة لده اجسامنا بتبقى اكتر مقاومة للاجهاد ، والاستحمام بالماية الباردة مش هو المصدر الرئيسي لعلاج اي حالة ، ولكنها بتساعد في تحسين وتخفيف الاعراض ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة التدريب على استخدام الماية الباردة ، وفوايد الشاور بالماية الباردة للجسم.
طريقة التدريب على استخدام الماية الباردة:
– اليوم 1:
خدي الشاور السخن بتاعك العادي ، وانهيه ب 10 ثواني بالماية الباردة.
– اليوم 2:
خدي الشاور السخن ، وانهيه ب 15 ثانية بالماية الباردة ، واسترخي اثناء الوقت ده وخرجي الزفير ببطء لمدة 6 ثواني.
– اليوم 3:
خدي الشاور السخن ، وانهيه ب 20 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وخرجي الزفير ببطء لمدة 6 ثواني وركزي على نفسك.
– اليوم 4:
خدي شاور سخن ، وانهيه ب 25 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وخرجي الزفير ببطء لمدة 8 ثواني وركزي على نفسك.
– اليوم 5:
خدي شاور سخن ، وانهيه ب 30 ثانية بالماية الباردة ، استرخي واتنفسي ببطء وركزي على نفسك.
– اليوم 6:
خدي شاور سخن ، انهيه ب 35 ثانية بالماية الباردة ، استرخي واتنفسي ببطء وركزي على نفسك.
– اليوم 7:
خدي شاور سخن ، انهيه ب 40 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وركزي على نفسك.
فوايد الشاور بالماية الباردة للجسم:
1- بيزود الاندروفين:
بالنسبة للاشخاص المصابين بالاكتئاب ، الشاور البارد ممكن يستخدم كنوع من انواع العلاج وبيبقى زي الصدمات الكهربائية اللطيفة ، الماية الباردة بتبعت نبضات كهربائية لعقلك ، وده بيهز نظامك لزيادة اليقظة والتركيز ومستويات الطاقة ، كمان بيتم افراز الاندروفين واللي بيطلق احيانا هرمونات السعادة ، والتأثير ده بيأدي للاحساس بالايجابية والتفاؤل.
2- بيساعد على عملية التمثيل الغذائي:
اخد شاور بارد من 2 – 3 مرات في الاسبوع ممكن انه يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي ، وده ممكن يساعد في محاربة السمنة بمرور الوقت.
3- بيحسن الدورة الدموية:
الشاور بالماية الباردة بانتظام ، ممكن يخلي نظام الدورة الدموية في جسمنا اكتر كفاءة ، وكتير من الاشخاص ممكن يستفيدوا من الشاور بالماية الباردة كوسيلة لمساعدة دمهم على الحركة من خلال اجسامهم بسرعة اكبر ، ومن ضمن الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من الميزة دي للشاور بماية باردة هما الاشخاص اللي بيعانوا من ضعف الدورة الدموية, ارتفاع ضغط الدم, ومرض السكر.
4- بيساعد في محاربة الامراض الشائعة:
اجسامنا بتكون مصممة عشان تقاوم العناصر اللي ممكن تتعرض لها ، على سبيل المثال ، كرات الدم البيضا بتساعد في مكافحة العدوى في الجسم ، وصدمة الماية الباردة في مجرى الدم بتحفز كرات الدم البيضا ، وده معناه ان الشاور بماية باردة ممكن انه يساعدك في مقاومة الامراض الشائعة ، زي نزلات البرد والانفلونزا.
نصايح عشان تبدأي الاستحمام بماية باردة:
– ابدأي عادة الشاور بماية باردة بالتدريج.
– ابدأي بخفض درجة الحرارة ببطء في نهاية كل شاور ليكي ، وابدأي ب 10 ثواني تحت الماية الباردة زي ما قولنا.
– في اليوم اللي بعده , زودي الوقت لمدة 15 ثانية ، وخرجي زفير لمدة 6 ثواني.
– ببطء وبشكل تدريجي ، ابدأي زودي الوقت يوم بعد يوم تحت الماية الباردة ، واسترخي وركزي على تنفسك.
بعد ما تمشي على النظام ده لمدة 7 ايام ، هتلاقي نفسك لما تيجي تاخدي شاور انك هتخفضي درجة حرارة الماية السخنة بتاعة الشاور العادي بتاعك ، وهتتعودي على الشاور البارد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 ايام تدريب عشان تبدأي الاستحمام بالماية الباردة..واتعرفي معانا على فوايدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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