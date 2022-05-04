7 ايام تدريب عشان تبدأي الاستحمام بالماية الباردة..واتعرفي معانا على فوايدها

العلاج المائي من انواع العلاجات المعروفة من قرون طويلة ، والتكنيك بتاعه بيعتمد ان اجسامنا بتميل للتكيف مع الظروف القاسية ، ونتيجة لده اجسامنا بتبقى اكتر مقاومة للاجهاد ، والاستحمام بالماية الباردة مش هو المصدر الرئيسي لعلاج اي حالة ، ولكنها بتساعد في تحسين وتخفيف الاعراض ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض طريقة التدريب على استخدام الماية الباردة ، وفوايد الشاور بالماية الباردة للجسم.

طريقة التدريب على استخدام الماية الباردة:

– اليوم 1:

خدي الشاور السخن بتاعك العادي ، وانهيه ب 10 ثواني بالماية الباردة.

– اليوم 2:

خدي الشاور السخن ، وانهيه ب 15 ثانية بالماية الباردة ، واسترخي اثناء الوقت ده وخرجي الزفير ببطء لمدة 6 ثواني.

– اليوم 3:

خدي الشاور السخن ، وانهيه ب 20 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وخرجي الزفير ببطء لمدة 6 ثواني وركزي على نفسك.

– اليوم 4:

خدي شاور سخن ، وانهيه ب 25 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وخرجي الزفير ببطء لمدة 8 ثواني وركزي على نفسك.

– اليوم 5:

خدي شاور سخن ، وانهيه ب 30 ثانية بالماية الباردة ، استرخي واتنفسي ببطء وركزي على نفسك.

– اليوم 6:

خدي شاور سخن ، انهيه ب 35 ثانية بالماية الباردة ، استرخي واتنفسي ببطء وركزي على نفسك.

– اليوم 7:

خدي شاور سخن ، انهيه ب 40 ثانية بالماية الباردة ، استرخي وركزي على نفسك.

فوايد الشاور بالماية الباردة للجسم:

1- بيزود الاندروفين:

بالنسبة للاشخاص المصابين بالاكتئاب ، الشاور البارد ممكن يستخدم كنوع من انواع العلاج وبيبقى زي الصدمات الكهربائية اللطيفة ، الماية الباردة بتبعت نبضات كهربائية لعقلك ، وده بيهز نظامك لزيادة اليقظة والتركيز ومستويات الطاقة ، كمان بيتم افراز الاندروفين واللي بيطلق احيانا هرمونات السعادة ، والتأثير ده بيأدي للاحساس بالايجابية والتفاؤل.

2- بيساعد على عملية التمثيل الغذائي:

اخد شاور بارد من 2 – 3 مرات في الاسبوع ممكن انه يساعد في زيادة عملية التمثيل الغذائي ، وده ممكن يساعد في محاربة السمنة بمرور الوقت.

3- بيحسن الدورة الدموية:

الشاور بالماية الباردة بانتظام ، ممكن يخلي نظام الدورة الدموية في جسمنا اكتر كفاءة ، وكتير من الاشخاص ممكن يستفيدوا من الشاور بالماية الباردة كوسيلة لمساعدة دمهم على الحركة من خلال اجسامهم بسرعة اكبر ، ومن ضمن الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من الميزة دي للشاور بماية باردة هما الاشخاص اللي بيعانوا من ضعف الدورة الدموية, ارتفاع ضغط الدم, ومرض السكر.

4- بيساعد في محاربة الامراض الشائعة:

اجسامنا بتكون مصممة عشان تقاوم العناصر اللي ممكن تتعرض لها ، على سبيل المثال ، كرات الدم البيضا بتساعد في مكافحة العدوى في الجسم ، وصدمة الماية الباردة في مجرى الدم بتحفز كرات الدم البيضا ، وده معناه ان الشاور بماية باردة ممكن انه يساعدك في مقاومة الامراض الشائعة ، زي نزلات البرد والانفلونزا.

نصايح عشان تبدأي الاستحمام بماية باردة:

– ابدأي عادة الشاور بماية باردة بالتدريج.

– ابدأي بخفض درجة الحرارة ببطء في نهاية كل شاور ليكي ، وابدأي ب 10 ثواني تحت الماية الباردة زي ما قولنا.

– في اليوم اللي بعده , زودي الوقت لمدة 15 ثانية ، وخرجي زفير لمدة 6 ثواني.

– ببطء وبشكل تدريجي ، ابدأي زودي الوقت يوم بعد يوم تحت الماية الباردة ، واسترخي وركزي على تنفسك.

بعد ما تمشي على النظام ده لمدة 7 ايام ، هتلاقي نفسك لما تيجي تاخدي شاور انك هتخفضي درجة حرارة الماية السخنة بتاعة الشاور العادي بتاعك ، وهتتعودي على الشاور البارد.

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