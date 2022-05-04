ازالة سواد السنين.. النشا والخل معجزة لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة للعرايس هيخليكى ملكة جمال فى ربع ساعة

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عمر شويل - جدة ازالة سواد السنين.. النشا والخل معجزة لتفتيح البشرة ، تتعرض البشرة باستمرار لعوامل خارجة عن إرادتنا تؤثر عليها بشكل سلبي مثل التعرض لأشعة الشمس دائماً مما ينتج عنها تصبغ الجلد وظهور بقع وحروق بالبشرة، وهذا يجعل الفتيات تبحث كثيراً عن طرق تساعدها أن تتخلص من هذه المشكلات بشكل نهائي، ولكن بعض المنتجات تترك آثار جانبية على البشرة نظراً لاحتوائها على مواد كيماوية ضارة.

ولكن سيدتي هناك الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها لتفتيح وتبيض البشرة، سوف نستعرض لكم أهم الوصفات التي يستخدم بها النشا والخل للحصول على بشرة نضرة وجذابة.

ازالة سواد السنين.. النشا والخل معجزة لتفتيح البشرة

لا يبدو أن اتباع الفتيات للطرق الحديثة في العناية بالبشرة كافية، فالبشرة مع مرور الزمن تفقد بعض من المكونات الأساسية بها وتحتاج لمنتجات وطرق تدعمها وتعوضها ما ينقصها وهذا يكون موجود في الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية 100% مضمونة وآمنة ومنها التالي:

وصفة النشا والخل الأبيض

من الوصفات الطبيعية المضمونة والآمنة جداً للبشرة وتعطي نتائج جيدة ويتم استخدامها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة الاعداد:

عليك بإحضار وعاء متوسط الحجم لخلط المكونات مع بعضها.

بعد أن تحصلين على خليط متجانس قومي بتوزيعه على البشرة بعد أن يتم تنظيفها وتجفيفها.

انتظري 20 دقيقة حتى أن يجف على البشرة ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر والصابون المناسب لنوع البشرة.

يتم تكرار الاستخدام من مرتين لثلاث في الأسبوع للحصول على النتائج المرضية.

النشا وخل التفاح

يعد النشا من المواد التي تحتوي على عناصر ومركبات طبيعية مهمة جداً للبشرة كذلك خل التفاح الذي يعمل على تطهير وتنظيف البشرة بعمق فهذه الوصفة تساهم في تفتيح البشرة وتنعيمها وعليك باستخدامها كما يلي:

المكونات:

3 قطرات من خل التفاح.

4 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من العسل.

1 ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة الإعداد: