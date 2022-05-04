معجزة كريم النشا الكوري: لتبييض البشرة بطريقة لن تتخيليها هتنوري وتحدي2022

نقدم لكم معجزة كريم النشا الكوري ، حيث تعد معجزة ربانية بمعني الكلمة في التفتيح والتبييض الرهيب للحصول علي بشرة مثالية دون أي أضرار جانبية، ويعتبر كريم النشا والليمون من اقوي وافضل الكريمات التي تعمل علي تبييض البشرة فوري والحصول علي نتائج رهيبة للغاية، ويحتوي علي مواد كثيرة مفيدة للبشرة وتساعد بشكل كبير علي التبييض الفوري والرهيب للبشرة، ويمكن عمل الخليط في اكثر من طريقة ولاكن النتائج واحده وهي تبييض وتفتيح وإزالة التجاعيد بشكل نهائي، والان نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد معجزة كريم النشا الكوري لتبييض البشرة التي تعمل علي تبييض البشرة وتفتيحها بكل سهولة من اول استخدام فوري للكريم2022.

مكونات عمل معجزة كريم النشا الكوري لتبييض البشرة لتبييض البشرة من اول استخدام

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالمعجزة الربانية في تبييض وتفتيح البشرة فوري من اول استخدام ونتائج فورية ومبهرة وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا الكوري.

معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

ماء علي حسب الطلب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم الرهيب في تبييض البشرة وتفتيحها من اول استعمال فوري للغاية ونتائج خرافية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا الكوري والدقيق والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافه جيدا. ثم نضيف الماء مع الخليط بكل سهولة حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد. ثم نضيف عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط كريمي وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم اليوم طريقة بسيط جدا لاستخدام الكريم علي البشرة بكل سهولة والحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب بفضل الله في اقل وقت ممكن وهي كما يأتي:-