بأسرار الشيفات.. طريقة عمل العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشة وخفيفة كالقطن بمكونات بسيطة

تعتبر العجينة اليابانية من ألذ وأشهى المخبوزات فيمكن منها عمل الفطائر والقرص والبيتزا والمخبوزات والعيش الفينو وفطائر خلية النحل خلاف المعجنات المختلفة التي يحبها الأطفال والكبار حيث يمكن عملها في المنزل بطريقة سهلة وطرية وهشة بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات حيث كثيرًا ما تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل العجينة اليابانية حيث تعتبر من المخبوزات التي تحتاج إلى بعض الخبرة والتكات وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل العجينة اليابانية بأقل المقادير وأسهل المكونات وبطريقة مضمونة وموفرة في المنزل.

المقادير المطلوبة لعمل العجينة اليابانية

يحتاج عمل العجينة اليابانية إلى القليل من الخبرة وسوف نوضح خلال تلك السطور طريقة عمل العجينة اليابانية في المنزل

١ كوب من الدقيق الفاخر.

ربع كوب من الحليب البودر.

كوب من الماء الدافئ.

ذرة ملح.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر المطحون.

عدد ٢ بيض.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبدة.

طريقة تحضير العجينة اليابانية

نقوم بإضافة كمية الخميرة المذكورة إلى كوب الماء الدافئ.

نترك الخميرة إلى أن يحدث فوران في درجة حرارة الغرفة ٣٧ درجة مئوية.

نقوم بإضافة المكونات الجافة مع بعضها فيما عدا الدقيق مع التقليب في إناء واسع.

نقوم بإضافة الماء الجافة مع الخميرة مع التقليب.

نقوم بإضافة الدقيق جزء بجزء ونقوم بالعجن بواسطة الأيد حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض وتصبح المكونات جاهزة للاستخدام وبذلك تكون العجينة جاهزة.

نقوم بتغطية العجينة حتى تختمر لمدة لا تقل عن ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

نقوم بدهن صينية بواسطة السمنة البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.

نقوم بتشكيل العجين حسب الرغبة ووضعها في الصينية وبذلك تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونقوم بوضع العجين في الفرن على النار السفلية فقط وخلال ١٠ إلى ١٥ دقيقة فقط ثم نقوم بإشعال النار العلوية دقيقتين فقط وبذلك تكون المخبوزات جاهزة للتقديم.