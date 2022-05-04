نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 70 عاما إليكم طريقة التحضير !! في المقال التالي
يعتبر زيت الزيتون مع الموز من الماسكات المهمة التي تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه حيث يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين المسئول عن نقاء البشرة وفيتامين ب المركب المسئول عن شد البشرة كما يمنح زيت الزيتون لمعان وترطيب للبشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية ماسك الموز وزيت الزيتون واستخدامه وفوائده على البشرة والجسم فلن تحتاجي إلى استخدام أي مستحضرات تجميل أو كريمات غالية القمن أو جلسات طبية لشد الوجه بعد الأن حيث له فوائد كثيرة جدا يمكنك عملها باستخدام الطريقة التي قمت بشرحها للحصول على مذاق رائع
طريقة استخدام زيت الزيتون مع الموز
يعتبر زيت الزيتون والموز من المواد الطبيعية المؤثرة على البشرة بصورة مدهشة وسوف نتناول خلال السطور الآتية طريقة استخدام الموز وزيت الزيتون للبشرة
المكونات
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- حبة من الموز.
- عسل نحل.
- قطرات من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نقوم بهرس موزة واحدة في إناء.
- نقوم بإضافة ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ونخلطها مع المكونات.
- نضع قطرتين من ماء الورد حيث يساعد ماء الورد على قبض مسام الوجه.
- ندمج هذه المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.
- نقوم بغسل الوجه بالغسول الخاص بها.
- نقوم بفرد تلك المكونات على الوجه والرقبة ويمكن استخدام هذا الماسك على الجسم أيضًا.
نتركه حتى يمتصه الوجه من وقت لا يقل عن ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.
- نقوم بشطفه بالماء البارد ثم نضع بعدها المرطب اليومي.
- يمكن تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع وسوف نحصل على نتيجة مدهشة.
استخدام وفوائد زيت الزيتون مع الموز
توجد فوائد عديدة لزيت الزيتون والموز حيث تلك المكونات في العديد من الكريمات والماسكات حيث يعملان على
- تفتيح المناطق الداكنة الموجودة بالوجه والتخلص من البقع المزعجة.
- يساعد هذا الماسك في التخلص من حب الشباب والتخلص من آثار حب الشباب.
- يساعد في تفتيح وتوحيد لون البشرة.
- يساعد في تقليل وتخفيف التهابات الوجه.
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