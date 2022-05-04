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أرخص بديل لليزر .. النشا وزيت الزيتون كنز لإزالة الشعر الزائد من الجسم نقدم لكم طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا من جذوره، فالشعر الزائد يعد من أكبر المشاكل التي تحمّل المرأة همًا كبيرًا في إزالتها والتخلص منها نهائيًا، ولكن بالرغم من كثرة وتعدد طرق إزالة الشعر يبقى الليزر والسويت هما أشهر وسيلتين يمكنكم من خلالهم الحصول على إزالة من الجذور، ولكن في وصفتنا اليوم نقدم لكم أفضل إزالة من الجذور والتي تنافس الليزر المكلف وأفضل من السويت المؤلم وتعطيك أفضل نعومة وجسم مثالي. طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا مكونات عمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع المكونات كلها في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا ويتحول قوامهم إلى عجينة لينة وطريّة.

نظفي وجهك أو المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها حتى لا تختلط الشوائب والأتربة مع الوصفة وتعيق عملها بجودة عالية.

ابدئي في فرد العجينة على المنطقة أو وجهك وقومي بتوزيعه بشكل جيدًا وبطبقة كثيفة واتركيه على المنطقة لمدة نصف ساعة على الأقل.

دلكي العجينة على وجهك بعد أن تجف واحرصي على إزالته من على المنطقة في عكس اتجاه نمو الشعر للتأكد من إزالته من الجذور. وصفة ماء الورد وزيت الزيتون والشبّة مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من الشبة.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها في وعاء واحد مناسب حتى تذوب الشبة تمامًا في قطرات ماء الورد.

بعد ذلك قومي بوضع قطعة قطن في الخليط حتى تبلليها بشكل كامل وابدئي في فردها على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

قومي بتمرير القطنة على المنطقة المراد إزالة شعرها الزائد بشكل كامل وطبقة كبيرة واتركيها إلى أن تجف وليكن لمدة نصف ساعة تقريبًا.

يمكنك تمرير القطنة على المنطقة حوالي خمس مرات وبعد أن تجف قومي بشطفها وإزالتها في عكس اتجاه الشعر حتى تزيليه من الجذور.

بعد إزالته قومي بشطف المنطقة جيدًا بماء فاتر ويجب ترطيبها بعد إزالة الشعر حتى لا تلتهب. عمر شويل - جدة أرخص بديل لليزر .. النشا وزيت الزيتون كنز لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله نهائيا بدون الم طريقه فعاله لن تستغني عنها - ثقفني

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