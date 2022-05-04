بالخطوات.. طريقة عمل عجة البيض المصرية بالخضراوات بأسهل المكونات

طريقة عمل عجة البيض بالخضراوات، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد العجة في المنزل، تعد هذه الطريقة مكونة من عناصر غذائية وبروتينات رائعة للجسم، تصلح هذه الطريقة كوجبة فطار أو عشاء أو يتم تناولها في أي وقت كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، هناك الكثير يعشق العجة ويبتدع في تحضيرها وإدخال كل ما هو جديد لتحضيرها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا من خلال المقال للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل عجة البيض بالخضراوات

قام الكثير بتجديد طريقة العجة وإضافة الخضروات عليها لإكسابها مذاق رائع وفوائد عديدة، حيث تعد في المنزل بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة وتحضر بمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت، حيث تحتوي على العديد من المكونات الغذائية المفيدة للجسم، وتمنحه الطاقة والحيوية والنشاط، والتي تتكون من الآتي:

المكونات:

يتم إحضار 4 بيضات كبيرة.

3 ملاعق لبن كبيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسمر صغيرة.

كوب من الفطر مقطع إلى أجزاء صغيرة.

ربع كوب من البقدونس المقطع إلى أجزاء صغيرة جداً.

نصف كوب من جبن الموزاريلا المبشورة.

2 ملعقة من الزبدة.

فلفل أخضر مقطع إلى أجزاء صغيرة.

طريقة تحضير العجة بالخضار

يمكنك وبكل سهولة تحضير العجة وذلك من خلال الآتي:

يتم في بداية الأمر خفق كل من البيض واللبن والملح والفلفل مع بعض جيداً.

بعد ضربهم جيداً يتم إضافة كل من الفطر المقطع إلى أجزاء صغيرة والبقدونس المفروم والفلفل.

يتم وضع طاسة على النار وإضافة الزبدة وتسخينها جيدا يتم إضافة خليط البيض على الزبدة وتركة لحين أن ينضج ويتم قلب العجة على الوجه الأخر لحين أن ينضج ويتم توزيع الجبنة الموزاريلا على الوجه لمنحها طعم رائع.

يتم إحضار طبق التقديم ونضع العجة في الطبق ونزينه بالبقدونس والفلفل الأخضر ثم يقدم ساخناً.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل عجة البيض بالخضراوات وتعرفنا على مكوناتها وطريقة إعداد هذه الطريقة السهلة الرائعة التي تتميز بسهولة تحضيرها وببساطة مكوناتها، ويمكن تحضيرها في أي وقت دون أي مجهود أو تعب.