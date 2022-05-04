نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة لن تشترى الجاهز ابدا بدون عجن ولا فرن احسن من الجاهز لجميع السندوتشات بدون تكاليف رطب وهش وطرى في المقال التالي
خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة ، من الآن يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضير خبز التورتيلا بنفسها في المنزل فهو من أنواع الخبز الذي يتم استخدامها بجانب بعض من الأكلات كالشاورما واللحم بالعجين وغيرها من الأكلات الأخرى التي تحتاج لهذا النوع من الخبز، وسوف نستعرض لكم أسهل طرق خبز التورتيلا عبر السطور التالية.
خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا التي يتم تحضيرها بجانب أنواع عديدة من الأطباق اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:
مقادير عجينة التورتيلا:
- 2 كوب دقيق.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 4/1 كوب سمن نباتي.
- 4/1 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 2/1 كوب ماء ساخن أو حليب.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير الحجم يتم نخل الدقيق والملح والخميرة ومن ثم يضاف السمن واخلطيهم مع بعضهم بواسطة أصابع اليد.
- يضاف الماء أو الحليب ومن ثم يتم سكبها على مكونات الدقيق ويتم تقليبهم جيداً حتى أن تصبح على شكل كرة طرية.
- يتم لفها بكيس من النايلون وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح.
- يتم تقسيم عجينة عيش التورتيلا لحوالي 10 كرات بحجم الكبير ويتم تغطيتها بقطعة من القماش القطني.
- يتم رش الطحين على سطح المطبخ وابدئي في دحرجة كرة العجين به وافرديها حتى تصبح بشكل كروي سميك.
- ثم يتم وضع شواية على نار مرتفعة وانتظري 5 دقائق وبعدها يتم البدء في شوي الخبز حتى تظهر عليه بعض من البقع البنية على كلا الوجهين ويجب أن تحذري عند شويها حتى لا تحترق.
طريقة أخرى لتحضير خبز التورتيلا
المقادير:
- 3 كوب دقيق.
- 2/1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 3/1 كوب زيت ذرة.
- 1 كوب ماء ساخن للعجن.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار وعاء ضعي به الدقيق والملح ومن ثم يضاف البيكنج بودر والزيت وافركي المكونات مع بعضها.
- ومن ثم يتم إضافة الماء تدريجياً حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- ثم يتم تغطيتها لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح.
- بعدها يتم تقطيع العجينة لأقراص ويتم فردها باستخدام النشابة.
- عليك بعد ذلك بإحضار طاسة غير لاصقة وضعي بها العجينة بعد تشكيلها وانتظري حتى تبدأ تنضج.
- وعندما تنضج من جانب يتم قلبها على الجانب الآخر.
- يتم رفع خبز التورتيلا على قطعة نظيفة من القماش وتغطيتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة لن تشترى الجاهز ابدا بدون عجن ولا فرن احسن من الجاهز لجميع السندوتشات بدون تكاليف رطب وهش وطرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.