خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة لن تشترى الجاهز ابدا بدون عجن ولا فرن احسن من الجاهز لجميع السندوتشات بدون تكاليف رطب وهش وطرى

خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة ، من الآن يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضير خبز التورتيلا بنفسها في المنزل فهو من أنواع الخبز الذي يتم استخدامها بجانب بعض من الأكلات كالشاورما واللحم بالعجين وغيرها من الأكلات الأخرى التي تحتاج لهذا النوع من الخبز، وسوف نستعرض لكم أسهل طرق خبز التورتيلا عبر السطور التالية.

خبز التورتيلا والشاورما باروع عجينة

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل خبز التورتيلا التي يتم تحضيرها بجانب أنواع عديدة من الأطباق اللذيذة والشهية ويتم تحضيرها كما يلي:

مقادير عجينة التورتيلا:

2 كوب دقيق.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

4/1 كوب سمن نباتي.

4/1 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

2/1 كوب ماء ساخن أو حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء كبير الحجم يتم نخل الدقيق والملح والخميرة ومن ثم يضاف السمن واخلطيهم مع بعضهم بواسطة أصابع اليد.

يضاف الماء أو الحليب ومن ثم يتم سكبها على مكونات الدقيق ويتم تقليبهم جيداً حتى أن تصبح على شكل كرة طرية.

يتم لفها بكيس من النايلون وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى أن ترتاح.

يتم تقسيم عجينة عيش التورتيلا لحوالي 10 كرات بحجم الكبير ويتم تغطيتها بقطعة من القماش القطني.

يتم رش الطحين على سطح المطبخ وابدئي في دحرجة كرة العجين به وافرديها حتى تصبح بشكل كروي سميك.

ثم يتم وضع شواية على نار مرتفعة وانتظري 5 دقائق وبعدها يتم البدء في شوي الخبز حتى تظهر عليه بعض من البقع البنية على كلا الوجهين ويجب أن تحذري عند شويها حتى لا تحترق.

طريقة أخرى لتحضير خبز التورتيلا

المقادير:

3 كوب دقيق.

2/1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3/1 كوب زيت ذرة.

1 كوب ماء ساخن للعجن.

طريقة التحضير: