أرخص كريم من الصيدلية لفرد الشعر معجزة ربانية هيخلى شعرك حرير مفعولة كالسحر اقوى من البروتين بمكونات طبيعية

أرخص كريم من الصيدلية لفرد الشعر ، كريم البانثينول لفرد الشعر واحد من الكريمات المتوفرة في الصيدليات والتي تستخدم لفرد وتنعيم الشعر، كما أنه من أفضل العلاجات التي تستخدم في علاج جفاف وهيشان وتساقط الشعر وأغلب الفتيات تبحث عن المنتج التي يساعدها أن تحصل على شعر منسدل ومفرود وناعم، فهو يساعد على كثافة الشعر وزيادة لمعانه وجعله بمظهر جيد بالإضافة إلى أنه قادر على تحسين صحة الشعر، ونحن سوف نقدم لكم أسهل طريقة لاستخدام كريم البانثينول للشعر.

أرخص كريم من الصيدلية لفرد الشعر

يوجد الكثير من الفوائد المتنوعة التي تميز كريم بانثينول عن غيره من الكريمات التي تعتبر سحر لتنعيم وفرد الشعر ومنها التالي:

يتم صناعة كريم البانثينول من حمض البانتوثنيك الذي يكون الحمض الهام لتحفيز عملية نمو الشعر، والبعض يعاني من الشعر الخفيف وتبحث السيدات عن طرق لتقويتها لذلك الكريم يكون من المنتجات المناسبة البتي تعزز نمو الشعر.

يعالج تلف الشعر الناتج عن بعض العوامل ثل استعمال السشوار ومكواة تصفيف الشعر، أو بسبب إهمال تمشيطه، فهو يعطي مرونة للشعر ويعمل على إصلاح التلف ويجعله أكثر صحة.

يساهم في التخلص من جفاف الشعر وهي من المشكلات الكبيرة التي يوجهها الكثيرين والتي تكون من أسباب تقصف الشعر.

من الكريمات الهامة جداً التي تفرد الشعر وتجعله ناعم كالحرير وتقضي على قشرة فروة الرأس.

طرق استخدام كريم البانثينول للشعر

من الممكن أن يتم استخدام كريم البانثينول للشعر بكثير من الطرق المختلفة ومنها الآتي:

كريم البانثينول وزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أجود أنواع الزيوت التي تعالج العديد من مشكلات الشعر فهو يعمل على حمايته وترطيبه ولمعانه خاصة عند استخدامه مع كريم البانثينول بهذه الطريقة:

قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به مقدار متساوي من زيت الزيتون وزيت اللوز ويتم اختيار الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

اخلطيهم مع بعضهم ثم أضيفي كريم البانثينول واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

ابدئي في تمشيط وتقسيم الشعر ويتم تطبيق الخليط عليه مع التدليك برفق.

يتم لف الشعر وانتظري حوالي ساعة وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

كريم البانثينول والخميرة

من الوصفات الممتازة لفرد الشعر المجعد وعليك اتباع ما يلي: