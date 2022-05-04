نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع كفتة أرز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقايق بدون مفرمة لحمة بمقادير مظبوطه 100% في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة لحمة، تعتبر كفتة الأرز من الأطعمة الشهية التي يفضلها الأطفال والكبار والتي تحتوي على الكثير من الفوائد ومن أهمها الكربوهيدرات والبروتين فهي من الأكلات الغنية والمتكاملة والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد الدسمة التي تعطي القدرة على بذل المجهود وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له ولكن ما يعوق البعض وخاصة ربات المنازل هي عدم توافر مفرمة لحمة لديهم ولذلك ابتكر البعض الطرق السهلة لعمل كفتة الأرز في الخلاط بأقل المقادير وأسهل المكونات وسوف نتناول ذلك خلال هذا المقال دون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج.
طريقة عمل كفتة الأرز
تعتبر كفتة الأرز من اللحوم المفضلة والشهية لدى الكثير من الناس وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عملها في الخلاط بدون الحاجة إلى استخدام مفرمة لحمة
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة إلى كيلو حسب عدد الأفراد.
- 10 فصوص من الثوم المهروس.
- عيدان من الكزبرة.
- عيدان من البقدونس والشبت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الزيت.
- عدد ٢ كوب من الأرز.
- عدد ٢ من البصل.
طريقة تحضير كفتة الأرز في الخلاط
- نقوم بغسل الأرز جيدًا من الأوساخ والأتربة ونتركه في المصفاة حتى يجف تمامًا.
- نقوم بطحن الأرز في الخلاط.
- نحضر إناء واسع ونقوم بشطفه وتجفيفه جيدًا.
نقوم بخلط المكونات التي تم ذكرها في تلك الإناء مع التقليب حتى يصبح الخليط متماسك مثل العجين.
- نقوم بخلط الأرز عليه ونخلط اللحمة مع الأرز والتوابل جيدًا.
- نقوم بتقطيع البصل والخضرة إلى أجزاء صغيرة جدًا ونخلطها على تلك المكونات.
- نقوم بتصبيع عجينة الكفتة أو عملها في شكل كور حسب الرغبة.
- نقوم بوضع زيت غزير في طاسة قلي.
- نقوم بوضعها على نار متوسطة ونقوم بقلي الكفتة.
- نقوم باستقبال الكفتة على مناديل مطبخ حتى تجف تمامًا من الزيت وبذلك يممن تقديمها.
- يمكن عمل التسبيكة الخاصة بها عن طريق حبات من الطماطم حسب الرغبة.
- يمكن إضافة بطاطس مقلية بجانب كفتة الأرز أو سلطات وطحينة حتى تصبح الوجبة متكاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع كفتة أرز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقايق بدون مفرمة لحمة بمقادير مظبوطه 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.