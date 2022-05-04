أسهل وأسرع كفتة أرز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقايق بدون مفرمة لحمة بمقادير مظبوطه 100%

طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة لحمة، تعتبر كفتة الأرز من الأطعمة الشهية التي يفضلها الأطفال والكبار والتي تحتوي على الكثير من الفوائد ومن أهمها الكربوهيدرات والبروتين فهي من الأكلات الغنية والمتكاملة والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد الدسمة التي تعطي القدرة على بذل المجهود وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له ولكن ما يعوق البعض وخاصة ربات المنازل هي عدم توافر مفرمة لحمة لديهم ولذلك ابتكر البعض الطرق السهلة لعمل كفتة الأرز في الخلاط بأقل المقادير وأسهل المكونات وسوف نتناول ذلك خلال هذا المقال دون الحاجة إلى شرائها جاهزة من الخارج.

طريقة عمل كفتة الأرز

تعتبر كفتة الأرز من اللحوم المفضلة والشهية لدى الكثير من الناس وسوف نتناول خلال تلك السطور طريقة عملها في الخلاط بدون الحاجة إلى استخدام مفرمة لحمة

المكونات

نصف كيلو من اللحمة إلى كيلو حسب عدد الأفراد.

10 فصوص من الثوم المهروس.

عيدان من الكزبرة.

عيدان من البقدونس والشبت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت.

عدد ٢ كوب من الأرز.

عدد ٢ من البصل.

طريقة تحضير كفتة الأرز في الخلاط