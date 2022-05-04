سر مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الأصلية كنز في مطبخك مش هتستغني عنها أبدا هتخلي الأكل جنان

تعتبر خلطة السبع بهارات الهندية من البهارات المهمة التي تدخل في العديد من الأطعمة التي تعطي نكهة وطعم مميز للأطعمة حيث كثير ما تبحث عنها ربات المنازل لشرائها جاهزة من العطار ولكن بدلًا من شرائها يمكن عملها في المنزل بأقل المكونات المتوفرة لديكم وبطريقة مضمونة وصحية وموفرة وهذا ما سيتم شرحه بالتفصيل خلال هذا المقال حيث تدخل السبع بهارات الهندية في العديد من الأطعمة مثل اللحمة والدجاج والشيش طاووق والكفتة وكباب الحلة ومختلف أنواع الأكلات المصرية التي تميزها عن غيرها من الأكلات.

طريقة تحضير السبع بهارات الهندية

توجد عدة طرق لتحضير السبع بهارات الهندية وسنتناولها خلال تلك السطور بطريقة موفرة وصحية

المكونات

ملعقتين كبيرين من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة متوسطة من الكاري.

ملعقة متوسطة من الكمون والكزبرة الناشفة.

قرن من الفلفل الأخضر الحامي.

قرن من الفلفل الأخضر الحامي. ملعقة متوسطة من الببريكا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ويتم تقطيع الفلفل الأخضر الحامي إلى أجزاء صغيرة.

نقوم بطحن الحلبة المحببة وخلطها لباقي المكونات.

يتم وضع المكونات التي تم ذكرها بالكامل ويتم طحنها.

وبذلك تكون السبع بهارات الهندية جاهزة ويمكن وضعها في برطمان بلاستيك واستخدامها عند الحاجة.

استخدامات السبع بهارات الهندية

تدخل السبع بهارات الهندية ضمن أهم بهارات حيث يقوم الكثير من المطاعم والشيف باستخدامها في العديد من الأطعمة حيث يمكن إضافتها في الكثير من الأطعمة حيث تعطي نكهة وطعم مميز ومن أهم تلك الاستخدامات

تدخل السبع بهارات الهندية في عمل اللحمة المشوية.

يمكن إضافتها إلى الدجاج المندي حيث تعطي رائحة وطعم مميز.

يمكن إضافتها إلى السمك المشوي وخاصة الأسماك البحرية مثل الكابوريا والجمبري.

تدخل في عمل الهمبرجر والشيش طاووق.

اضرار السبع بهارات الهندية

برغم من أهمية واستخدامات السبع بهارات إلا أن لا يجب الأفراط منها