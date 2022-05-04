هاتي اسبونجة وتعالي أقولك أفضل طريقة لتخزين الثوم لمدة سنة كاملة طازج حتي لو كمية وسر لونه الثلجي

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الثوم من أكثر المكونات التي يتم استخدامها في المطبخ حيث أنه يتميز بأنه يضيف الي الطعام طعم مميز, ولكن يواجهه الكثير من ربات البيوت مشكلة أن استخدام الثوم يحتاج الي تقشيره وفرمه ولذلك يلجأن الي تخزين الثوم بكميات كبيرة لأستخدامه بسهولة أثناء الطهي, وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام الثوم لتخزينه, وخلال السطور التالية سنوضح خطوات تخزين الثوم بكمية كبيرة باستخدام الأسبونجة في البيت دون أن يتعرض الي العفن.
خطوات تخزين الثوم بكمية كبيرة باستخدام الأسفنجة
عملية تخزين الثوم عن طريق فرمة من أكثر الطرق الخاطئة التي تسبب في جعل الثوم سام جدًا ومضر للصحة بسبب تراكم العفن عليه بسهولة, وهذا ما جعل الكثير من ربات البيوت الي البحث من أجل معرفة أفضل طريقة لتخزين الثوم ويمكن تخزين الثوم بشكل صحيح بالطريقة التالية:-
- نقوم بتجهيز الكمية المراد تخزينها ونضعها في إناء كبير ونضع عليه كمية من الماء لتغطيته الثوم ونتركه حوالي خمس ساعات.
- بعد ذلك باستخدام الأسفنجة سنقوم بعمل حركات دائرية في الثوم وهو في الماء وسيلاحظ إنفصال قشور الثوم بسهولة.
- نصفي الثوم ونفرده على قماشه نظيفة ونتركه حتى يجف تمامًا وبعد ذلك نقوم بتقطيع الثوم الي شرائح.
- نضع الثوم في برطمان زجاجي نظيف ونضع عليه طبقة من الزيت للحفاظ عليه ويتم تخزين الثوم بسهولة.
ماهي أهمية تناول الثوم على الصحة
الثوم من المواد التي لها تأثير فعال في حماية الجسم من التعرض للجلطات وتقليل التعرض بالنوبات القليبة وذلك بسبب أنه يساعد في الحفاظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم في الجسم ويساعد في معادلة نسبة الكوليسترول في الدم.
- الثوم من المضادات الحيوية التي لها قدرة على تخليص الجسم من أي أمراض بكتيرية أو فيروسية وذلك بسبب وجود مجموعة من العناصر والمواد التي تساعد في القيام بذلك ومنها الكبريت والماغنسيوم وفيتامين ج.
- الثوم يحتوي على مواد مهمة تساعد في التخلص من الخلايا السرطانية وتمنع من انتشارها في الجسم ويقلل من فرصة التعرض لسرطان الكبد والمعدة, وذلك بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجود به.
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