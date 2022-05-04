نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشدودة.. حضري وصفة الموز وبياض البيض المعجزة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه، تعانى الكثير من الفتيات من مشاكل بالبشرة تسبب لها الكثير من الإزعاج، مما يجعلها تضع الكثير من المستحضرات التجميلية لعدم ظهور تلك المشاكل، مثل ظهور خطوط رفيعة في الجبهة أو حول الفم وتحت العين في سن مبكر، ومن المعروف أن الموز يحتوي على فيتامينات وبوتاسيوم يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وتزيل البقع الداكنة، كما تجد بياض البيض يساعد على شد البشرة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه والحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب.

وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه

يمكنك معرفة وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه والتخلص من التجاعيد من خلال الآتي، فهي وصفة مجربة وطبيعية وأمنة على البشرة تعطي نتيجة فورية ومرضيه للشخص، فعلكيي الاستمرار عليها للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

المكونات

ملعقة من قشر الموز.

ملعقتين من بياض .

4 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع بها المكونات السابقة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ضعي هذا الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

ماسك قشر الموز والكركم

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وإعادة لها نضارتها وحيويتها، ويتمثل الماسك في الآتي:

المكونات

ملعقتين من قشر الموز.

القليل من الماء.

ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل ماسك الموز والكركم من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به المكونات السابقة.

نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام متماسك.

يوضع على البشرة لمدة ربع ساعة.

يغسل بعد ذلك الوجه بالماء الفاتر.

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفة الموز وبياض البيض لشد الوجه والتخلص من الحبوب والبثور السوداء التي توجد بالبشرة، وتساعد على إعادة نضارة وحيوية البشرة من جديد، وسوف تلاحظين الفرق بعد الاستخدام مباشرة، ومن الأفضل تكرار هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.