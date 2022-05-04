بحبة طماطم اسحري الجميع بنعومة وبياض بشرتك من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة هتبقي عروسة

بحبة طماطم تبيض فوري للبشرة والجسم في دقائق، تعتبر الطماطم كن الخضروات المهمة التي تدخل في كثير من الأكلات ويمكن من خلالها عمل الصلصات المختلفة كما تدخل الطماطم ضمن المواد التي يمكن من خلالها عمل الماسكات لتبييض وتفتيح البشرة حيث تحتوي الطماطم على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة وتساعد في تفتيح البشرة أكثر من درجتين كما تحتوي على فيتامين أ المسئول على إعطاء نضارة مميزة للبشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل ماسك الطماطم للبشرة والجسم وأهمية الطماطم وتأثيرها على كل من البشرة والجسم.

ماسك الطماطم للبشرة والجسم

تستخدم الطماطم في العديد من الماسكات المهمة للبشرة والجسم حيث تعتبر من أهم الماسكات التي يُنصح بها الأطباء وسوف نتناول خلال تلك السطور ماسك الطماطم للبشرة

المكونات

حبة طماطم.

قطرات من الماء.

طريقة التحضير

نقوم ببشر حبة الطماطم ونأخذ القشور ونقوم بعمل اسكراب للبشرة.

نأخذ القشرة ونقوم بالتدليك في حركات دائرية سواء للبشرة أو الجسم.

يمكن استخدام عصير الطماطم في عمل الماسك عن طريق إضافة بعض القطرات القليلة من الماء ونستخدم الماسك على الوجه.

ونتركه لمدة ١٠ دقائق وسوف نلاحظ نتيجة رائعة من مرة واحدة.

أهمية وفوائد الطماطم على البشرة والجسم