الي ربات البيوت سر طريقة قلي الباذنجان بسهولة بدون أن يشرب زيت.. حيلة قمة في العبقرية

يعتبر الباذنجان من المكونات الغذائية المهمة فهو أول وأهم الأكلات الغنية بالحديد علاوة على احتوائه على نسبة من الفسفور والكالسيوم والذي يعطي الجسم الطاقة اللازمة له ويحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الفيتامينات وأهمها فيتامين ب المركب اللازم لتقوية أعصاب الجسم كما يُنصح خبراء التغذية بتناول الباذنجان لمن يعاني من الأنيميا الحادة وفقر الدم ولكن ما يعوق قلي الباذنجان هو أن قليه يستهلك كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان لذلك فكر ربات المنازل في طريقة لطهي الباذنجان بدون نقطة زيت كما سنتناول ذلك خلال هذا المقال موضحًا أهمية الباذنجان وفوائده على الجسم.

طريقة قلي الباذنجان بدون نقطة زيت

توجد العديد من الطرق لطهي الباذنجان وسوف نتناول خلال السطور الآتية طريقة طهيه بدون نقطة زيت

المكونات

حبة باذنجان.

ربطة من الشبت.

ربطة من البقدونس.

طماطم.

فلفل.

طريقة التحضير

نقوم بشراء الباذنجان البلدي ونقوم بغسله جيدًا.

نتركه حتى يجف تمامًا من الماء ثم نقوم بشويه على البوتاجاز وتقليبه على الجانبين حتى يأخذ السوى المطلوب.

نتركه حتى يبرد ثم نقوم بإزالة القشرة الخارجية لها.

نقوم بهرسه بواسطة الملعقة وبذلك يكون الباذنجان جاهز.

نقوم بتقطيع قطع من الفلفل الأخضر والطماطم.

نخلطها على الباذنجان حتى نحصل على الفائدة كاملة.

نخلطها على الباذنجان حتى نحصل على الفائدة كاملة. نقوم بتقطيع عيدان من الشبت والبقدونس ونخلطها على الباذنجان.

وبذلك يكوم الباذنجان جاهز للتقديم وبدون نقطة زيت واحدة.

أهمية وفوائد الباذنجان على الجسم

يحتوي الباذنجان على المواد المهمة التي تدخل في بناء وتقوية الجسم وسوف نوضح أهمية وفوائد الباذنجان خلال تلك السطور