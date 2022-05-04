نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بالخلطة السرية للمطاعم وبأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك الآن طريقة عمل الدجاج المشوي الذي لا يختلف عنه اثنين، وهذا لأن هذه الوصفة تتميز بتوافر العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تعطي نكهة وفائدة في ذات الوقت لا مثيل لها، لذلك حرصنا اليوم على إحضارها لكم فبمجرد تناولها ستجدون أنها مشابه للدجاج الخاصة بالمحلات باهظة الثمن، عليك فقط التعرف واتباع الخطوات والمكونات لتحصل على ألذ وأفضل طعم على الإطلاق.

طريقة عمل الدجاج المشوي سهل للغاية لكن كثير من الأشخاص يشعرون أن لها الكثير من المكونات التي تجعلها بالمذاق المميز الذي يوجد عند المطاعم، لذلك لكي تكفي عن طلب الطعام من الخارج وبالأخص الدجاج الذي يحتاج إلى تنظيف كامل، فيجب أن تقوم بالنظر إلى الوصفة التي سنحضرها لكي اليوم حتى تتمكني من تذوق فراخ لن تتذوقيها في أي محل آخر، لذلك إليك الوصفة.

طريقة عمل الدجاج المشوي

سنقوم اليوم بعرض خطوات تفصيلية حتى تستطيع من خلالها أن تبدأ في الحصول على وصفة شهية لن تحصل عليها سوى حصري داخل موقع ثقفني، لذلك إليك الآن هذه الوصفة المنزلية بمكوناتها وطريقة صنعها بالتفصيل:

المكونات

دجاجة حجمها 2 كيلو.

ملعقة صغيرة زعتر، روزماري، السبع بهارات، ببريكا مدخنة.

نصف ملعقة هيل أو حبهان مطحون، ورق لورا أو ورق غار مطحون، قرفة، كركم، كاري.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقتين صلصلة طماطم.

2 بصلة مبشورة (مبشورة وليست مطحونة).

3 فص ثوم.

كوب زبادي أو كوب صغير من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة ملح وفلفل أو حسب الرغبة.

تعرف أيضًا على وصفات

طريقة عمل الفطير المشلتت بأربع مكونات وبدون عجن.

طريقة عمل الكريب الحادق على طريقة فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل ورقة اللحمة بطريق سهلة وسريعة.

طريقة عمل بسكويت النشادر بتكاليف قليلة.

طريقة العمل

تنظيف الدجاجة

يجب أن تقوم بإحضار الدجاجة وتنظفها جيدًا وتقطع الزوائد الغير مرغوب بها، مثل الجزء الزائد من الجناح والجزء السفلي من الدجاجة.

تحرص على فحصها جيدًا لكي لا تجد أي ريش أو جدور قد تجعل الشخص الذي يتناول الطعام يشعر بالضيق، وتستطيع القيام بذلك عن طريق تعريض الدجاجة إلى النار بشكل غير مباشر حتى تحرق هذه الزوائد الدقيقة.

تقوم الآن بإحضار حفنة من الدقيق وتبدأ في تدليك الدجاجة بها حتى تذيل أي رائحة غير مرغوب بها داخل الدجاجة.

احرص الآن على القيام بفصل اللحم عن الجلد بحذر حتى لا يتمزق معك.

تقوم باستخدام سكين مدبدب وتبدأ في تشريح اللحم جيدًا حتى تتغلغل ويصبح مذاقه مثالي.

التتبيلة