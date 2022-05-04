نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة و الشوكولاتة مثل المصانع بقوامها المضبوط أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات التي يتم تناولها في الإفطار و العشاء، كما أنها من أكثر الأشياء المغذية و المشبعة التي تعطي للجسم طاقة وحيوية، لذلك تحرص جميع الأمهات على أن يتناول أبنائها الحلاوة الطحينية بشكل دائما لكى يستطيعون الاستفادة من القيم الغذائية التي تتواجد في الحلاوة الطحينة ولأنها أصبحت مكلفة الثمن كثيراً وأصبح شرائها غالي الثمن على بعض الأشخاص، سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل لكي تقومي بتحضيرها بيدك من المنزل دون إضافة مواد حافظة و بطريقة اقتصادية جدًا.

مكونات الحلاوة الطحينية

مع قدوم المدارس و دخول فصل الشتاء يكثر البحث كثيرًا عن طرق تحضير المصنعات و المقبلات التي يتم تحضيرها في سندوتشات المدارس، ومن أكثر المقبلات المغذية و المفيدة جدًا للأطفال هي الحلاوة الطحينية، و تبحث الأمهات دائماً على طريقة لتحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة يستطيعون عملها في المنزل، الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات الاقتصادية جدًا لأنها تحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة، مكونات تحضيرها هي:

كوب ونصف من السكر البودرة المنخول.

ملعقة من النشا.

كوب ونصف من الحليب البودرة منخول.

كوب من الطحينة الخام.

نكهات أخرى

ربع كوب من صوص الشوكولاته.

فستق مجروش جرشاً خشن.

ربع كوب من السمسم المحمص.

فول سوداني مجروش جرشناً خشن.

ربع كوب من جوز الهند.

شوكليت شيبس.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينة

الحلاوة الطحينة تعد من أكثر الوصفات المغذية جدًا لأنها تحتوي على قيم غذائية كبيرة جداً لذلك ينصح الأطباء بها الأمهات في تقديمها لأبنائهم و كبار السن، كما تعد من المقبلات اللذيذة فهي من أسهل وأسرع المقبلات التي يتم تحضيرها من المنزل هي الحلاوة الطحينية، خطوات تحضيرها هي:

أولا نأتي بوعاء كبير ونضع بداخلة الحليب البودر مع السكر البودرة و نقلبه جيدًا حتى يمتزجا.

ثم قومي بإضافة النشا ونقلبها جيدًا مع المكونات الأخرى.

بالتدريج نقوم بإضافة الطحينة الخام مع التقليب المستمر بمضرب يدوي أو بالمعلقة

نقلب هذه المكونات حتى يصبح القوام أشبه بحبات الرمل المبلل.

نقلب هذه المكونات حتى يصبح القوام أشبه بحبات الرمل المبلل. لابد من خلط المكونات جيداً لكى تحصلين على قوام وطعم مثل الجاهزة.

يمكننا الآن إضافة النكهات المفضلة على خليط الحلاوة الطحينة سواء صوص الشوكولاتة أو البندق او الفول او السمسم المحمص.

نخلطه مع المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القلب.

يمكننا هنا أيضا إضافة القليل من الفول السوداني في قاع القالب سوف يعطيها طعم مميز جدًا.

ثم نقوم بإضافة خليط الحلاوة الطحينية في القالب.

اضغط على المكونات داخل القالب لكي يأخذ شكل القالب.

نقوم بتغطية الحلاوة الطحينية ثم نضع القالب في الثلاجة لمدة 5 ساعات حتى يتماسك.

بعد ذلك نقوم بقلب القالب ستلاحظين أن قوام الحلاوة حلاوة الطحينية أصبح متماسك تمامًا مثل الجاهزة.

نقوم بتقطيع الحلاوة الطحينية مكعبات متوسطة الحجم وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

أسرار تحضير الحلاوة الطحينة

لكى تحصلين على حلاوة طحينة مثل الجاهزة بقوامها المظبوط المتماسك و طعمها اللذيذ، لابد من مراعاة تلك الأشياء التالية:

لابد من اختيار نوع حليب بودر جيد، لأنه سيؤثر على طعم الحلاوة الطحينية.

من الأفضل أن نقوم بتخل السكر الأبيض، ولابد أن يكون بودر لكى يسهل اختلاطة مع المكونات.

اتركي خليط الحلاوة الطحينية في الثلاجة المدة المطلوبة لكى يتماسك بشكل الصحيح.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

أصبح يوجد العديد من الأنواع من الحلاوة الطحينية بالمكسرات و بالشوكولاتة و بالفول السوداني و غيرها من الأنواع، ولكن من أكثر الأنواع التي أحبها الأطفال و الكبار هي الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة فهذه النكهة أضافت طعم مميز للحلاوة، ولهذا أصبح هذا النوع من الحلاوة الطحينية من الذ وأحب الأنواع بالأخص الأطفال، ولذلك بدأ العديد من الأمهات بالبحث عن طريقة تحضيرها الصحيحة لكي يقوموا بتحضيرها من المنزل مكوناته هي:

2 كوب من السكر البودر.

ربع كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الطحينة.

نصف كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من المكسرات المجروشة او الفول السوداني المجروش.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير الحلاوة الطحينة بالشوكولاتة هذا النوع من الحلاوة من ألذ وأطعم الأنواع التي يفضلها جميع الأطفال و الكبار، وطريقة تحضيرها سهلة جدًا لا تختلف كثيراً عن الطريقة الأصلية، خطوات التحضير هي:

ضعي السكر البودر و الحليب البودر و الطحينة و الكاكاو في وعاء كبير ثم نقوم بخلط كافة هذه المكونات حتى يمتزجا مع بعضهم.

نقوم بخلط المكونات حتى يصبح قوام الطحينة يتماسك.

نحضر قالب ونضع بداخله ورقة زبدة أو كيس بلاستيك ونضيف في قاع القلب نصف كمية المكسرات المجروشة.

ثم نضيف خليط الحلاوة الطحينة بالشوكولاتة ونوزعه في القالب.

ثم نوزع على وجه الحلاوة الكمية المتبقية من المكسرات.

نغطي الحلاوة الطحينية و نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك.

نخرجها من الثلاجة ونقوم بقلبها وتقطيعها شرائح ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

الحلاوة الطحينية بالمكسرات

سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير الحلاوة الطحينية من المنزل وهي بالمكسرات، المكونات هي:

كوب من الطحينة السائلة.

3/4 كوب من السكر.

كوب من الحليب البودر.

كوب من المكسرات المجروشة.

طريقة التحضير

تحتوي الحلاوة الطحينية على العديد من الفوائد الغذائية التي تساعد على تقوي الجسم، و لأن الأمهات تسعى دائمًا على تقديم كافة الأطعمة التي تساعد أطفالها على الحيوية والنشاط تبحث عن طريقة لتحضير الحلاوة الطحينة بطرق مختلفة، لأن الحلاوة الطحينية تعد من أكثر الأطعمة المغذية ومع إضافة المكسرات تزيد من قيمتها الغذائي، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي:

قومي بوضع الطحينة و السكر و الحليب البودر في وعاء كبير.

بعد ذلك قومي بخلط كافة هذه المكونات حتى تتماسك مع بعضها.

نأتي بقالب ونقوم بوضع كيس من البلاستيك.

نوزع المكسرات المجروشة في قاع القالب.

بعد ذلك نضع خليط الحلاوة الطحينية فوق المكسرات، ثم نغطي الحلاوة الطحينية بكيس من البلاستيك.

يمكننا وضع طبقة من المكسرات على وجه الحلاوة.

نضع القالب في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك.

ثم نخرجها ونقوم بتقديمها للطعام.

الحلاوة الطحينية بالدقيق

سنقدم لكم طريقة أخرى اقتصادية لتحضير الحلاوة الطحينة من المنزل، المكونات هي:

كوب من الطحينة.

نصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مكسرات مجروشة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالدقيق

الحلاوة الطحينية من أكثر المقبلات التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالأخص وهذا بسبب الفوائد الكثيرة التي تحتوي عليه، أصبح يوجد العديد من الأنواع منها والأطعمة، كما يوجد العديد من الطرق لتحضيرها و سنقدم لكم طريقة اقتصادية لعمل الحلاوة الطحينية من المنزل بالدقيق، و طريقة التحضير هي:

اولا قومي بوضع طاسة على نار متوسطة حتى تسخن قومي بوضع الدقيق وحمصية حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

نرفعه من على النار ونضيف عليه السكر و وماء الورد قلبهم جيدا.

بعد ذلك ضعي كوب الطحينة في وعاء على نار متوسطة حتى تسخن.

ضيفي عليها خليط الدقيق والسكر مع التقليب المستمر ثم نضيف المكسرات المجروشة و ملعقة الحليب حتى يصبح القوام متماسك.

نأتي بقالب ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخله ثم نضع خليط الحلاوة الطحينة ونغطيه.

نضعه فى الثلاجة لمدة يوم كامل ثم تخرج وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بدون لبن بودر

تسعى جميع الأمهات على تقديم كافة الأطعمة و الوجبات و المقبلات من المنزل والحد من شراء الأطعمة من الخارج ولهذا تبحث الأمهات عن طريقة اقتصادية و موفرة لصناعة الحلاوة الطحينية من المنزل بدون إضافة الحليب البودر حيث يوجد العديد من الطرق ولكن جميعهم يحتوي على الحليب البودر وهذا مكلف، سنقدم لكم طريقة اقتصادية لتحضير الحلاوة الطحينة وهي بدون إضافة لبن البودر، مكوناتها هي:

كوب من الطحينة السائلة الخام.

نصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر البودر.

باكيت من الفانيليا.

طريقة التحضير

أصبحت الحلاوة الطحينية من أساسيات الطعام التي لابد من تواجدها بشكل دائم في جميع المنازل بالاخص عند الأسر التي يتواجد لديهم أطفال، وهذا لأنها من الأطعمة المغذية جدًا و المشبعة والتي تحتوى على قيمة غذائية كبيرة تساعد على تكوين بناء الجسم و تقوية، لذلك ينصح الأطباء الأمهات دائما بتناول الأطفال الحلاوة الطحينة، وقدمنا لكم أكثر من طريقة يمكنك تحضير الحلاوة الطحينة بها، والطريقة هي:

في البداية نقوم بوضع الدقيق في طاسة على نار متوسطة حتى يتم تسخين الدقيق مع التقليب المستمر حتى يأخذ لون فاتح.

بعد ذلك نرفع من على النار، نخلط الطحينة و السكر و الفانيليا مع بعضهم.

ثم نضيف الدقيق عليهم مع التقليب حتى يصبح قوامه الحلاوة متماسك.

نأتي بقالب ونقوم بوضع كيس من البلاستيك ونضع خليط الحلاوة الطحينة ونغطية ونضعه في الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم يقدم للطعام.

فوائد الحلاوة الطحينية

هناك العديد من الفوائد و القيم الغذائية التي يحتوي عليها الحلاوة الطحينية، وأهم فوائد هي: