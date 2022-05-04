نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا والقرنفل لشد التجاعيد وتبييض البشرة 10 درجات في المقال التالي
كريم النشا والقرنفل من الكريمات الرائعة التي تمنح البشرة النضارة والنعومة، وإزالة التجاعيد نهائيًا لأنه يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تعطي للبشرة الحيوية وتجعلها تبدو أصغر سنًا، كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار حروق الشمس، والحبوب المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والقرنفل لشد البشرة
يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل والنشا، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند ، وزيت اللوز المر ، والفازلين، ثم نقلبهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك جيدًا.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا.
- نترك الكريم على الوجه حتى اليوم التالي ويتم غسله بالماء الدافئ وسوف نلاحظ الفرق.
- يفضل وضع الكريم على الوجه باستمرار حتى تصبح البشرة مشدودة وبيضاء كالثلج.
فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة
يحتوي على فوائد جمالية مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد على شد البشرة، كما يعمل على تأخير ظهور علامات تقدم السن.
- يقضي على الاسمرار وغمقان الوجه نهائيًا ويزيل التصبغات الجلدية.
- يمنح البشرة النضارة والحيوية ويعيد لها شبابها وحيويتها في أسرع وقت.
- يساعد على إزالة الرؤوس السوداء التي تظهر على الوجه فتشوه مظهره.
- يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام فتسبب البثور السوداء وحب الشباب.
- يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية كبشرة ملكات الجمال.
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