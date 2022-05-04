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عمر شويل - جدة أفضل خمسة أطعمة للبشرة، والتي تضمن النضارة والحيوية، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تعطي القدرة على إنتاج فيتامين c، الذي يفرز الكولاجين الذي يمنح البشرة نعومة ورشاقة، ويجعلها خالية من التجاعيد، إن الطعام بشكل عام يؤثر إيجاباً أو سلبا على الإنسان، ولذلك يجب على الإنسان الحرص جيداً عند القيام باختيار الغذاء الغني بالمعادن، والفيتامينات التي تمنحه القوة بشكل عام، وفي هذا الموضوع سوف يقدم لكم موقع “ثقفني”، أفضل خمسة أطعمة للبشرة على وجه الخصوص.

أفضل خمسة أطعمة للبشرة

1- الخيار: هو أحد الأطعمة التقليدية المرطبة للبشرة، وللوجه بشكل خاص، وتناوله يعود على الإنسان بالعديد من المنافع. وذلك مثل ترطيب البشرة، والتخلص من الهالات أسفل العين، وعلاج البثور السوداء، وحب الشباب.

والخيار يعمل على محاربة التجاعيد، بفضل البروتينات والفيتامينات، والتي تعزز إصلاح الخلايا التالفة.

2- السالمون: هو من أفضل المأكولات البحرية المفيدة للبشرة، وذلك لإحتوائه على عنصر الأوميجا 3، والتي تنتج الكولاجين بوفرة. مما يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقة، كما يعمل السالمون على محاربة علامات التقدم في العمر. ويقوم بعلاج خلايا الجلد المتضررة، مثل البقع الداكنة والتصبغات.

3- السبانخ: لها قدرة هائلة على التقليل من الهالات السوداء، هذا إن لم تقضي عليها نهائيا، وبسبب غناها بفيتامين هاء، والذي يحارب علامات تقدم البشرة في السن. وتقوم بترطيبها، ومنحها الرشاقة والنعومة الشبابية. وتقاوم حب الشباب، وتحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

4- الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على العديد من الأحماض الدهنية، والتي تعطي البشرة النعومة، والنضارة. كما يحتوي على الأوميجا 9، والتي تعمل على تعزيز خلايا الجلد التالفة، وتقلل من تهيج البشرة.

5- الطماطم: تحتوي ثمرة الطماطم على العديد من الفوائد لصحة الإنسان، وذلك نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من فيتامين ج. والذي يساعد على تحفيز إفراز الكولاجين، والذي يعتبر من أهم البروتينات المسؤولة عن لمعان البشرة ونضارة الوجه، وحيويته.

وتعمل الطماطم أيضا على تفتيح البشرة، وتقليل الدهون في الوجه، وتقلل من حساسية الوجه، والحكة، والاحمرار الذي قد يصيب البشرة بين الحين والآخر.

إلى هنا نكتفي بهذا القدر، لئلا لا نطيل عليك أيتها القارئة الكريمة.