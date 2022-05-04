اشترية من الصيدلية ..كريم البانثينول لفرد الشعر من اول استعمال نتيجة مدهشه للشعر الخشن المجعد

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اشترية من الصيدلية ..كريم البانثينول لفرد الشعر من اول استعمال من الوصفات المفيدة والتي يتم تحضيرها بسهولة وتعطي أفضل النتائج قبل العيد هي وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر، حيث يعتبر كريم البانثينول هو من أفضل كريمات البشرة والجسم الشعر بشكل عام فهو يدخل في تحضير مئات الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها معالجة مشاكل البشرة والشعر وغيرها، وفي موضوعنا اليوم نقوم بتقديم لكم أفضل وصفة يمكنك من خلالها الحصول على شعر انسيابي بدون استخدام أي ماكينات أو مواد كيميائية ضارة. طريقة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر المكونات:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بإضافة المكونين مع بعضهما البعض جيدًا ويمكنك تذويب الزيت أولًا في حمام مائي حتى يصبح سائل تمامًا.

بعد أن يتجانس الخليط قومي بفرده على شعرك بشكل متساوي على كل خصلة من خصلات الشعر حتى يستفاد كل الشعر من الخليط.

ارتدي غطاء الرأس البلاستيكي على رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل وكلما زادت المدة كان أفضل.

نظفي شعرك بعد ذلك بالشامبو والماء الفاتر حتى تنظفيه تمامًا من الخليط ثم قومي بتصفيف شعرك مباشرة.

كرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج. أنواع كريم بانثينول مرطب قوي للجلد.

شامبو البانثينول.

سيروم للجلد والشعر.

بلسم للشعر.

كريم مضاد للشيب والشيخوخة.

أحمر شفاة ومظلل للعين. فوائد كريم البانثينول للشعر يحتوي البانثينول على مادة الديكسابنثينول التي تحتوي على حمض البانتوثنيك الذي يمد الجسم بالألياف التي تعزز من صحته ويزيد من نضارته.

كما أنه يحتوي على فيتامين ب5 الذي يعمل على تقوية بصيلة الشعر وتكثيفها ويصبح تكسرّها أكثر صعوبة عن السابق.

وكذلك يعمل فيتامين ب5 على تجديد فروة الرأس ويقضي على البكتيريا والحشرات التي تكمن بداخلها وخاصة القشرة التي تضر بصحة الشعر.

يعمل كريم البانثينول على زيادة كثافة الشعر ويحميه من الالتهابات التي تصيب الفروة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة وبكتيريا قوية.

يمد الشعر بطبقة عازلة وقوية تحميه من التقصف والتساقط وتزيد من نعومته ويفكك التشابك بين الشعرة والأخرى. عمر شويل - جدة اشترية من الصيدلية ..كريم البانثينول لفرد الشعر من اول استعمال نتيجة مدهشه للشعر الخشن المجعد - ثقفني

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